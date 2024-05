If a human baby would grow as fast as a broiler chicken, the baby would weigh 300 kilos in just two months. https://t.co/QgQH4lOKQS

Kijk nou Rutger Bregman heeft iets gezegd. Dat gaan we even factchecken.

Wat zegt ie? "If a human baby would grow as fast as a broiler chicken, the baby would weigh 300 kilos in just two months."

Heeft hij dat zelf bedacht? Nee natuurlijk. Wij vinden de uitspraak hierrr terug bij een Australische dierenbeschermingclub. De quote is iets uitgebreider: "In as little as 6 weeks, a 30g chick can reach slaughter weight of around 2kg. That’s the equivalent of a 3kg newborn human baby reaching 300 kilograms in 2 months."

En, slaat het ergens op? Nee natuurlijk. Ten eerste wordt in deze vergelijking aangenomen dat een mens ongeveer even snel groeit als een 'normale kip'. Dat is niet zo. Het duurt ongeveer 4 tot 6 maanden tot een pasgeboren baby in gewicht verdubbelt. In dit artikel worden kuikens uit 1957 geanalyseerd, die bij geboorte gemiddeld 34 gram wegen. In hun eerste week groeiden deze kuikens gemiddeld 4,6 gram per dag, oftewel 32,2 gram per week. Het duurde dus voor 'normale kuikens' ietsje meer dan 1 week om in gewicht te verdubbelen. Bovendien wordt in deze vergelijking aangenomen dat de menselijke baby nog 2 weken langer blijft doorgroeien op hetzelfde tempo. Terwijl het doel van die snelgroeiende kippen nou juist is dat ze na 6 weken geslacht kunnen worden.

Hoe zit het dan wel? Uit het eerder geciteerde artikel blijkt duidelijk dat 'moderne kippen' een stuk sneller groeien dan vroeger. De hier beschreven kippen (uit 2005, maar ze zitten ongeveer op het tempo dat de Australische dierenbescherming aanhoudt) zijn in 56 dagen gegroeid naar meer dan vier kilo. Dat gaat een stuk sneller dan de kippen in 1957, die tegen die tijd iets minder dan 1 kilo wogen. Het verschil is dus ongeveer een factor 5. Een menselijke baby weegt na 2 maanden iets minder dan 5 kilo. Dat maal een factor 5 geeft een gewicht van 25 kilo.

Ook best dik, maar geen 300 kilo.

Maakt dit uit? Nee joh. Als Rutger Bregman net zo veel boeken zou verkopen als hij ware feiten verkondigt, dan waren wij nu een wigwam.

UPDATE: Bregman noemt nog andere bron, dit artikel van een pluimveewetenschapper (die kennelijk niks van groei bij mensen weet, en gewoon een kip die in 2 maanden 100x zo zwaar wordt vergelijkt met een mens die in 2 maanden 100x zo zwaar wordt). De claim blijft onzin.