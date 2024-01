Plop, zei de champagne op GSHQ, en toen was Mohammed wederom (in navolging van 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022) de allerpopulairste naam van Nederland. We hoeven niet eens meer te tellen. Volgens de SVB is hippie Noah met zijn ark naar de eerste plek gevaren, maar toen kwam de zondvloed. Mohammed, Mohamed, Muhammed, Mouhamed, Mohammad, Muhammad, Muhamed, Mohamed, Mahamuud, Muhammet, Muhamad en Mohamet, WINNAAR! Mohammed is trouwens ook de populairste genderneutrale naam - namen die zowel aan jongens als meisjes worden gegeven. Toevalligerwijs werd de naam Mohammed alleen aan jongens gegeven, maar wel heel vaak. Jammer Riley!