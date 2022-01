voor die naam Mohammad, Mohammed etc. moet wel worden aangetekend dat dit wel in een perspectief gezien moet worden.

Ik weet niet of dit nu nog steeds geldt, maar voor het aangeven van een Marokkaans kind mochten (mogen?) alleen bepaalde namen worden gekozen.

Zo kan het dus zijn dat bij honderd allochtonen bijvoorbeeld een derde kiest voor een specifieke naam.

Zet daarnaast 1000 autochtonen en wellicht komt daar een specifieke naam maar een tiental keer voor.

Uit deze meting kan dan worden opgemaakt dat er een Tsunami aan buitenlanders is terwijl er alleen maar uit afgeleid kan worden dat allochtonen een dusdanig beperkte fantasie hebben dat ze hun kinderen het liefst noemen naar hun denkbeeldige vriendje.

Een minder Islam georiënteerd voorbeeld is Griekenland. Daar moet ik het niet proberen om bij een bijeenkomt waar het dorp op afkomt mijn neef toe te roepen omdat dan het halve dorp omkijkt.

Het plaatselijke gebruik is om je eerste zoon te vernoemen naar je vader en de tweede zoon naar de vader van je vrouw. Of om de naam af te leiden van de die dag herdachte heilige.

Op die manier is de namenpoel ook snel gevuld en beperkt.

Alhoewel er heel wat te zeggen is over de hoeveelheid buitenlanders die ons land aan kan is de populariteit een slechte afspiegeling van zaken.

Overigens een interessant onderwerp gisteren bij Eenvandaag waar de linkse(!) Deense regering een hard buitenlanders beleid voert (onder leiding van Mattias Tesfaye - zelf zoon van een immigrant uit Ethiopië).

Hij geeft aan dat we als Europa verschrikkelijk naïef zijn in het denken dat we door (economische) vluchtelingen maar aan een baan te helpen ze onze culterele waarden zouden overnemen.

Zijn zijn nu met een aantal Afrikaanse landen in onderhandeling om vluchtelingen daar hun asielaanvraag te laten doen en ze daarna pas op te nemen.