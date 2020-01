Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Maar niet langer mensen! Want in een ultieme daad van verzet heeft het Nederlandse volk de kindernaam Mohammed en diens met spel- en typefouten behepte broertjes keihard gedegradeerd naar de vijfde plek in de nationale voornamenranking. Niet dat er veel minder kleine Mootjes bij zijn gekomen trouwens, het waren er 642 (in 2018 waren het er 694 en in 2017 waren het er 636), maar de inspiratie van het volk heeft zo de bodem van de put geraakt dat iedereen z'n jongenskind maar gewoon Noah (785), Daan (717), Lucas (672) of Levi (654) heeft genoemd. Daardoor is Mohammed/Mohamed/Mohammad/Muhammed/Muhammad, ook wel 'Mohammed enz.', gekelderd van de eerste naar de vijfde positie. Wat een flagrante en onverkwikkelijke nederlaag voor Mohammed! LOSER! Zelf zoeken kan hierrrr en na de klik nog wat uitslagen van belangrijke battles.

Rico (38x) - Badr (26x)

Jesse (481x) - Geert (<25x)

Eva (480x) - Giovanca (<25x)

Mark (67x) - Klaas (45x)

Bowie (32x) - Marley (28x)

Donny (60x) - Frenkie (53x)

Bob (61x) - Dylan (162x)

Arthur (131x) - Sybren (<25x)

Hugo (362x) - Wopke (<25x)

Liam (583x) - Noel (<25x)

Storm (36x) - Wolf (33x)

Max (448x) - Lewis (114x)

Thijs (327x) - Timon (<25x)

Mohamed (211x) - Mohammed (205x)

Milan (541x) - Florence (25x)