Geen haat maar feiten

Het is Loos in Loosdrecht, en gisteren kwam clowntje Ron Fresen daarom bij Jinek uitleggen dat het debat over azc's veel te 'gepolariseerd' is, en niet meer gevoerd wordt op basis van feiten en cijfers. Dat is natuurlijk onzin, Ron Fresen vindt het debat helemaal niet te gepolariseerd, hij vindt gewoon dat de mensen die bij de andere pool zitten het allemaal bij het verkeerde eind hebben. Het probleem is alleen: de feiten en cijfers wijzen helemaal niet uit wat Ron Fresen wil dat ze uitwijzen. Wat er wel gebeurt, is dat er mensen die aan de pool 'azc hier ermee' zitten in het gepolariseerde debat stelselmatig cijfers verdraaien en dan de andere pool verwijten het debat feitenvrij te voeren. Zie: de hele Leo Lucassen Jan van de Beek saga. Maar gisteren verscheen er weer een voorbeeld, uiteraard in de Volkskrant, van 'Dolle Mina' Anne Buunk. Zij schrijft dat de vrouwen die in Loosdrecht demonstreerden er allemaal naast zitten. "Een enorm groot probleem, geweld tegen vrouwen en meisjes, wordt hier geracialiseerd, gevoed door misinformatie en framing door overwegend extreemrechtse groeperingen." Vervolgens zet ze een aantal 'feiten' op een rijtje die zo absurd zijn dat we ze eens even één voor één gaan closereaden, na de breek.

De feiten op een rijtje

Feit 1: "Het is al jaren bekend dat de plegers van seksueel geweld uit alle lagen van de bevolking komen." Voor deze bewering geeft Buunk geen bron, dat hoeft ook niet, het is namelijk waar. Er is alleen helemaal niemand die dat ontkent. De vraag is alleen of een azc in de buurt, en dan specifiek een azc met 110 mannen tussen de 18 en 24, zorgt voor meer onveiligheid of niet.

Enorme stijging incidenten COA

Maar goed. Laten we doorgaan met feit 2 uit het rijtje van Buunk: "Daarbij heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) uitgebreid onderzoek gedaan naar incidenten door bewoners van asielzoekerscentra en dit gepubliceerd in een rapport over de jaren 2017-2024. Hieruit blijkt onder andere dat de ervaren overlast wordt veroorzaakt door een minderheid van de bewoners én dat de meeste incidenten plaatsvinden in, niet buiten, asielzoekerscentra." Wij hebben dat rapport gelezen. Daar blijkt inderdaad dat een minderheid van de bewoners verantwoordelijk is voor de incidenten. Opvallend is wel dat die minderheid steeds groter wordt.

Van 5% in 2017 naar 11% in 2024. Dat is meer dan een relatieve verdubbeling! Nou kan het best dat er gewoon beter wordt geregistreerd, maar 11% van de bewoners die in een jaar is betrokken is bij een incident ('agressie en geweld tegen personen') vinden wij best wel veel. De bezetting is ook nog eens gestegen, dus in absolute aantallen ziet het plaatje er zo uit.

Altijd weer die mannen! Let op de tekst in de voetnoot: "Het gaat hier om personen die niet als slachtoffer betrokken zijn. Dit betreft ook alleen betrokkenen bij de genoemde types incidenten, en geen mensen die zelfdestructieve acties hebben uitgevoerd of verbale suïcidedreigingen hebben geuit." De tweede conclusie die Buunk uit het rapport haalt is ook een beetje gek. Ze schrijft dat de meeste incidenten plaats vinden in de asielzoekerscentra zelf. Maar dat is helemaal niet onderzocht. Het onderzoek van het WODC gaat juist over door het COA geregistreerde incidenten, en het COA registreert nou eenmaal makkelijker incidenten die op de terreinen van het COA plaatsvinden. Dit staat daarover in het door Buunk aangehaalde rapport:

Bovendien: dat er ook (meer) incidenten plaatsvinden op het azc zelf maakt de incidenten buiten het azc niet opeens minder erg natuurlijk. Enfin, doorrr.

Voetnoot lezen!

Feit 3: "Hieronder vallen overigens ook het dreigen met suïcide en zelfdestructieve acties als honger- en dorststakingen: uitingen van psychische nood in deze overwegend kwetsbare groep." Ja, eh, maar die worden in het plaatje dat wij net hebben laten zien juist niet meegerekend, zoals duidelijk in de voetnoot staat.

Jonge mannen oververtegenwoordigd

Feit 4: "Zo’n 3 procent van alle bewoners werd in 2024 verdacht van een misdrijf. Dat is weliswaar meer dan in de algemene bevolking, maar wanneer we rekening houden met demografische kenmerken als leeftijd en geslacht, verdwijnt dit verschil grotendeels." Dit klopt op zichzelf. Het is alleen een beetje raar om rekening te gaan houden met demografische kenmerken als leeftijd en geslacht, als juist in Loosdrecht een locatie voor jonge mannen wordt geopend, de groep die, zo blijkt uit onderstaand plaatje, juist is oververtegenwoordigd in de incidenten ten opzichte van andere asielzoekers.

Relatief vs absoluut

Feit 5: "Er zijn veel factoren die de kans op criminaliteit beïnvloeden en iemands migratieachtergrond op zich is geen voorspeller van de kans op misdaad." Hee, weer een linkje, niet naar een wetenschappelijk rapport, maar naar een brave website van NPO Kennis dit keer. Daar staat inderdaad dat er veel factoren zijn die de kans op criminaliteit beïnvloeden. Zo lezen we: "De meeste criminaliteit wordt namelijk gepleegd door mannen onder de 30 jaar." En: "Als je een slechtere sociaaleconomische positie hebt, vergroot dit het risico dat je de wet overtreedt." Voor de goede orde: het plan in Loosdrecht is om 110 mannen onder de 30 jaar met een slechte sociaaleconomische positie te huisvesten.

Cherrypicken met overlast

Feit 6: "Eerdere analyses gaven geen bewijs van een significant effect van de aanwezigheid van een COA-locatie op de buurtveiligheid." Deze is extra leuk: door een foutje op de site van de WRR kom je, als je op de linkt in het stuk van Buunk klinkt, op bij een gedeelte van de pagina waarop te lezen is: "De overlast die asielzoekers op en rondom COA- en crisisnoodopvanglocaties veroorzaken is de laatste jaren toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal (unieke) bewoners dat betrokken is bij incidenten (+89% in de periode 2017-2022). Ter vergelijking: het aantal (unieke) bewoners van COA- en crisisnoodopvanglocaties nam in die periode toe met 32%.[1] De toename van het aantal (unieke) bewoners dat betrokken is bij incidenten is dus aanmerkelijk groter dan de toename van het aantal (unieke) asielzoekers dat in de asielopvang en de (crisis)noodopvang verblijft." Let wel, dit is gebaseerd op de incidentenregistratie tot en met 2022. In 2023 en 2024 is het aantal incidenten flink gestegen, zoals uit de plaatjes hierboven blijkt. Wat Buunk vermoedelijk bedoelde is een oud onderzoek uit 2021 van het WODC naar het verband tussen buurtveiligheid en COA-locaties. De WRR schrijft daar echter in het door Buunk gelinkte stuk over: "In de jaren 2005, 2010 en 2015 waren de groepen asielzoekers die naar Nederland kwamen deels anders samengesteld dan na 2015.[2] Er was toen ook minder dan nu sprake van lokaal zeer hardnekkige overlast veroorzaakt door Gereed (sic, GS) jonge mannen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Voor hen is de asielprocedure eigenlijk niet bedoeld. De gemeente Westerwolde, waar het enige aanmeldcentrum (in Ter Apel) ligt, is - afgezet tegen het aantal inwoners - de Nederlandse gemeente met de meeste meldingen van winkeldiefstal.[3] In Budel sluit de centrale ontvangstlocatie bij het asielzoekerscentrum per 1 juli 2024 mogelijk de deuren vanwege de langdurige en stelselmatige overlast die een groep asielzoekers er veroorzaakt.[4] Ook in die gemeenten gaat het vooral om jongere volwassen mannen die weinig kans op een verblijfsvergunning maken. Er zijn dus wel degelijk gemeenten waarin met name de aanwezigheid van deze groepen de buurtveiligheid onder druk zet." Lastig hè, feiten? In haar stuk komt Buunk nog met een alinea waarin ze haar eigen feitenvrije gezwatel nog enigszins nuanceert, maar daarna gaat ze alsnog vol op het orgel: "En dus hadden de zeshonderd vrouwen ook iets anders kunnen doen om woorden te geven aan hun onderbuikgevoel, zoals simpelweg vragen stellen, meer informatie inwinnen, brieven schrijven, kortom: in gesprek gaan." Ja kom nou Anne Buunk. DOE HET ZELF.

