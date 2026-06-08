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Pepijn Koops heeft geen spijt van poging brandstichten ambassade Israël, wel van de gevolgen voor Pepijn Koops

26 maanden geëist

Pepijn Koops fietste in september 140 kilometer van Dieren naar Den Haag met een hamer, een stootijzer en petflessen vol benzine in zijn tas om de Israëlische ambassade in de fik te steken. Dat mislukte, sindsdien zit hij vast en vandaag stond hij voor de rechter en eiste de Officier van Justitie 26 maanden cel. De bekende activist Harry Pettit riep gisteren op tot een solidariteitsdemonstratie met Koops, omdat zijn zaak 'zero' attention van de media gekregen zou hebben. Je verwacht het niet, maar dat zuigt de in diskrediet geraakte wetenschapper uit zijn dikke duim. Pepijn Koops mocht op 28 november vorig jaar uitgebreid en achternaamloos zijn verhaal doen in De Gelderlander, het AD schreef na de eerste zitting dat hij alsnog spijt had, maar dan vooral omdat het in brand steken niet is gelukt. Ook Omroep West, de T. en tal van andere media besteedden aandacht aan de zak. Desalniettemin liep het vanochtend niet echt storm. In de rechtszaal wilde Peppijn het podium pakken door een verhaal van vier kantjes voor te lezen over Anne Frank en Gaza, maar dat mocht in eerste instantie niet van de rechter, die uiteindelijk toestand dat Koops een korte versie uitsprak. "Hij haalde Anne Frank erbij, ’die voor niets was gestorven’ omdat bij deze ’volkerenmoord’, in Gaza, wordt ’weggekeken’. Als hij gestraft zou worden, was in zijn ogen geen sprake van ’recht maar van krom’ en tegen de rechter zei hij: ’U loopt het risico om krommer genoemd te worden’." Geweldige woordgrap Pepijn, don't quit your day job, die je niet hebt.

Leuk wel, De Goede Zaak werkt samen met een terrorist

(schiet nog niet echt op, 83 handtekeningen)

Tags: pepijn koops, terrorist, brandstiching
@Ronaldo | 08-06-26 | 15:00 | 109 reacties

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