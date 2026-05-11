We zullen niet zeggen dat iedereen van 50+ zijn bakkes moet houden en lekker achter de geraniums moet plaatsnemen om gras te zien groeien, regendruppels te tellen of patience te spelen, maar laat 50-plusser Jan Struijs alsjeblieft zijn bakkes houden en achter de geraniums plaatsnemen om gras te zien groeien, regendruppels te tellen of patience te spelen. Vanochtend mocht hij bij WNL eens ronduit vertellen wat hij van de azc-onrust, die zich uitstrekt van Loosdrecht tot IJsselstein, van afgelopen tijd vindt en kwam toen niet verder dan platitudes als: "Ik begrijp de zorgen" en "Ga in gesprek". Bovendien gebruikte hij daarbij woorden als 'communicatie' en 'transparantie' en vond hij het kennelijk nodig te melden tégen geweld en agressie te zijn (net als Gideon van Meijeren dus). Als klap op z'n bejaarde vuurpijl kwam Struijs nog tot het inzicht dat het misschien gewoon beter uitgelegd moet worden dat inwoners een azc in hun achtertuin krijgen. Jan Struijs, dames en heren, een man die open deuren intrapt die nog wagenwijderder openstaan dan onze landsgrenzen.