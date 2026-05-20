Het zou nu maar de grootste groep asielzoekers in Nederland zijn en dan hebben we het niet over Duitse jongetjes van 14

Weet u waar het dus te weinig over gaat? De meeste asielzoekers zoeken asiel omdat ze uit disfunctionele samenlevingen komen. En disfunctionele samenlevingen zijn gewoon de optelsom van de individuen waar deze samenlevingen uit bestaan. Dus waarom doen we dan elke keer opnieuw verbaasd als een hoog percentage asielzoekers disfunctionele individuen blijken?

Afijn, het bovenstaande, zoveelste verhaal uit Nieuw Europa. Links ziet u de dader, 37-jarige Palestijnse asielzoeker Qais Saleh, geboren op de Westelijke Jordaanoever. Hij claimt dat zijn vader gedood is door "de joden", en beschrijft hem als "jihadistische strijder".

In 2017 bereikte hij Griekenland en kreeg daar een beschermde status, maar in 2019 reisde hij naar Nederland en werd afgewezen, en uiteindelijk belandde hij via België in december 2020 in Duitsland. Duitsland probeert hem terug te sturen naar Griekenland, maar omdat Europa bezet wordt door het mensenrechten-matriarchaat is alles onmogelijk, behalve het vervangen van de West-Europese bevolking. Hij had overigens al een Duits strafblad, o.a. voor vandalisme en... illegaal verblijf.

Begin mei vermoordde hij de 14-jarige Jermaine B., bijnaam "Bob de Bouwer", omdat hij zijn vader zo graag hielp met bouwen. Jermaine zou omgekomen zijn door "zwaar geweld tegen de nek". Mogelijk worden hier messteken mee bedoeld, maar BILD schrijft dat "dit nog niet bekend" is.

Het verhaal wordt vervolgens wat troebel, maar Jermaine en de dader lijken elkaar op een of andere manier te kennen. BILD schrijft:

"Jermaines ouders wisten van de ontmoetingen met de man. Ze kenden hem niet persoonlijk, maar hij kwam hen verdacht over. "Mijn ex-vriendin en ik hebben Jermaine verboden contact met hem te hebben, maar hij heeft zich daar niet aan gehouden," aldus Jermaines vader."

Jermaine's lichaam werd gevonden in een verlaten boshuis in Memmingen, Beieren. Het is onduidelijk of hij daar vermoord is, of dat de dader het lichaam daarheen verplaatst heeft. Tijdens dezelfde zoektocht trof de politie ook de dader in dat huis aan, die hen vervolgens met een mes aanviel en tijdelijk wist te ontkomen. Later die avond werd hij in een straat in Memmingen doodgeschoten door een speciale politie-eenheid.

Eind slecht, al slecht. Op naar het volgende inheemse slachtoffer.