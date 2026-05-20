Tja in Enschede en het Vondelpark worden ze geweerd, maar overal waar het niet Enschede of het Vondelpark is wordt men nog ieder moment van de sokken gereden door die verschrikkelijke fatbikes, met daarop uitsluitend verschrikkelijk volk. Dat de fatbike de samenleving verwoest wordt eens te meer bevestigd door een onderzoeksrapport van de RAI Vereniging, waaruit blijkt dat 82 procent van de Nederlanders opgevoerde e-bikes en dikfietsen een groot probleem vindt en strengere regels en harder optreden wil tegen fatbike-terreur, ook gewapend door de politie. Ook opvallend veel jongeren (niet te verwarren met de fatbikeminnende subgroep ""jongeren"") zijn het zat, een meerderheid wil een minimumleeftijd van 14 jaar en bijna de helft is voorstander van een helmplicht. De boodschap is duidelijk, het volk wil KEIHARDE ACTIE van Den Haag, dat nog altijd niets doet terwijl lokale politiemannen dan maar zelf op een fatbike door parkjes gaan crossen om het gesprek aan te gaan (beetje alsof ze zelf plofkraken gaan plegen of bankpasjes van bejaarden afpakken). Weg met de fatbike. Smelt ze om tot tanks of flexwoningen. DOE IETS.