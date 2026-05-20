De tandjes in wat voor een gare rabbithole zitten we nu weer. We bladerden door, en dat moet je ook helemaal niet doen, de ideeën van de schutters (Cain Clark en Caleb Velasquez, 17 en 18) van de dodelijke aanslag op een moskee in San Diego. Maandag reden de tieners tot de tanden bewapend en beplakt met nazisymbolen naar het Islamic Center of San Diego, schoten daar drie mensen dood, reden weg en schoten tenslotte zichzelf door hun kop. Zoals dat gaat bij mensen die krankzinnige, kwaadaardige dingen doen, zijn de achterliggende ideeën enorm krankzinnig en kwaadaardig. Ze haatten moslims, alle vrouwen, linkse mensen, rechtse mensen, alle niet-blanken, Trump en vooral de Joden. Vooral opvallend: de schutters had een obsessie met anime, met Nederland, en dan specifiek de Nederlandstalige anime-serie Ongezellig. De cartoonserie verscheen in 2019 op het YouTube-account Studio Massa, verder vooral bekend van Stille Willem raps en Samson en Gert videofuks, en heeft (kennelijk) een internationale niche-achterban vergaard, een achterban waarvan bepaalde leden nog wel eens kwaadaardige dingen uithalen. De serie zelf, hoewel wij geen anime-nerds zijn en dit voor ons allemaal vreemd is, lijkt doorspekt met altrechtse (meme-)verwijzingen. Over een van de hoofdpersonages Mymy, een karakter dat een obsessie heeft met de VOC, zegt Caleb Velasquez: "Mymy is a based racist nationalist who commits schoolcausts", een verwijzing naar een scène in Ongezellig waarbij Mymy dreigt met een 'schoolocaust' en op het hoofd van een klasgenoot schiet met een nerf-geweer. Die scène was weer inspiratie voor een door fans gemaakte anime-game genaamd 'Schoolocaust' waarin je als Mymy je school overhoop kon schieten. Best atypisch voor een tekenfilmserie: Ongezellig heeft, mede geïnspireerd door deze scène en de game, een gewelddadige tak ontwikkeld (analyse van dit anime-geweld in deze substack). Meerdere jonge daders van schiet- en steekpartijen in onder andere in de VS en daarbuiten gebruikten de afgelopen jaren verwijzingen naar Ongezellig of de Schoolocaust in hun manifesto's of uitingen op sociale media. Het bewijst natuurlijk vooral wat voor snelkookpan van krankzinnigheid het internet is voor mentaal labiele tieners. En hoe kudt anime is, natuurlijk.