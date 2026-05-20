De grote olifant in de kamer bij al het gelul over de manosphere is natuurlijk de aantrekkingskracht van conservatieve ideeën bij groepen in de samenleving die van zichzelf al hele conservatieve ideeën hadden, namelijk Staphorst moslims. Je kunt zeggen dat het toeval is dat Andrew Tate tot de islam is bekeerd, je kunt zeggen dat het toeval is dat First Dates-icoon Davey Verbeek plaatjes van de Koran op TikTok gooit, je kunt zeggen dat het helemaal niet logisch is om te verwachten dat als je steeds meer moslims onder jongeren hebt, die moslims ook steeds meer invloed op de jongerencultuur hebben en jongeren in het algemeen daarom veel ontvankelijker zijn voor conservatieve ideeën, maar je kunt dat ook niet zeggen. Hysterisch gelul over de manosphere is er al genoeg.

Wat ons brengt bij België. In dat shithole country heeft de VRT ook naar Louis Theroux gekeken en daarom een 'groot' onderzoek gedaan naar de opvattingen onder jongeren over 'genderdiversiteit'. En wat blijkt? Het is allemaal de schuld van jonge mannen. Tenminste, in het officiële verhaal over de resultaten, want filosoof Maarten Boudry (bekend van internet) claimt over een een interne mail te beschikken waarin ook cijfers uitgesplitst naar herkomst staan, maar die mogen niet worden gepubliceerd. Een Rutger Groot Wassinkje, noemen wij dat.

Hoe dan ook. SPECTACULAIRE TV (zie boven, ook in beeld: Goedele Liekens, geen idee of je daar nog iets over mag zeggen tegenwoordig, red.). Volgens de VRT ziet Boudry het allemaal verkeerd en heeft het niet meenemen van de opvattingen van allochtonen alleen een statistische reden. Bovendien stond in het online artikel al iets over 'jongeren van niet-Belgische origine'. Dat klopt op zichzelf, al wordt er in het artikel vooral op gewezen dat als je maar lang genoeg naar cijfers kijkt waaruit blijkt dat de opvattingen van jonge allochtonen mannen nog conservatiever zijn dan die van jonge autochtone mannen, dit vanzelf niet meer zo is. Of zoiets. Nou ja. Oordeel zelf!