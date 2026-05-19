VIDEO'S. Pro-Pallie-activisten bezetten spoor Den Haag Centraal, treinverkeer stilgelegd
Activisten zetten zichzelf weer eens Centraal
Treinverkeer helemaal plat in #DenHaag bij centraal station. Activisten op het spoor. Alle treinen eruit. ‘Dead, Dead to the IDF’, zingt meneer. Drie activisten zitten aan elkaar vast aan het stoplicht op het spoor. pic.twitter.com/gp3VwF6flv— Owen (@_owenobrien_) May 19, 2026
Welja.
Om de nabka te herdenken Vanwege de Gaza Flotilla zijn de vrienden van Sharon Dijksma vandaag naar Den Haag getrokken om een waardevolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Nadat de groep bij de Tweede Kamer werd 'heengezonden' gingen de actievoerders lekker naar huis het Centraal Station om het treinverkeer te blokkeren. En met succes. De NS meldde een storing van het treinverkeer vanwege 'personen' op het spoor. Owen is erbij. Meer beeld na de breek.
UPDATE: Er is een trein vertrokken
UPDATE: Iedereen weer netjes opgeruimd
Eerder vandaag
Zware onrust bij het Tweede Kamer gebouw. Palidemo loopt aardig uit de hand. Een groep is aangehouden en omsingeld, de andere wordt weggeveegd. #denhaag #palestijnen #tweedekamer #protest pic.twitter.com/FnZGvO9Z4t— Marc Wurfbain 🦀 (@WurfTwain) May 19, 2026
Actuele situatie
Activisten losgehaald van het spoor. Agenten sjouwen zich de blubber, activisten werken totaal niet mee. Het is wachten op meer mankracht om te tillen in #DenHaag. Man op het spoor noemt agenten ‘fucking zionisten’. pic.twitter.com/UbrRoZy69H— Owen (@_owenobrien_) May 19, 2026
Mevrouw werkt met geen mogelijkheid mee. Politieagenten moeten flink sjouwen hier bij het station. pic.twitter.com/gXs8uogHde— Owen (@_owenobrien_) May 19, 2026
Nog een aanhouding hier in #DenHaag bij station Den Haag Centraal. Treinverkeer nog steeds plat door activisten op het spoor. pic.twitter.com/yYMS1hnUry— Owen (@_owenobrien_) May 19, 2026
Zucht
Even rustmoment voor de agenten. Laatste twee zitten aan elkaar en werken ook niet mee. pic.twitter.com/2mTndLJI2U— Owen (@_owenobrien_) May 19, 2026
Reaguursels
