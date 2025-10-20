Sommige mensen vinden Benjamin Netanyahu erg, maar de Albert Heijn (afkorting: AH) is nog veel erger natuurlijk. Die verkopen namelijk Israëlische producten en daarom moesten ze dicht. Zeggen wij niet, zeggen de Palliewappies die kennelijk zo blij zijn met het bestand in Gaza dat ze in 40 Albert Heijns in Amsterdam de deur hebben dichtgelijmd. Resultaat: hongerige kinderen in Amsterdam die geen frikandelbroodjes en/of blikjes Monster konden kopen. Hebben jullie nou je zin dan???