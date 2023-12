Nederland gefeliciteerd! We zijn weer een gidsland voor de hele wereld. Een bro die geen pork eet urineert in de AH over de vleeswaren, of doet alsof. Filmpje wordt as we speak opgepikt door alle internationale media ter rechterzijde en verder & alle het goede verbindende werk ter linkerzijde is naar de barrebiesjes en slaan we weer een internationaal pleefiguur. Rutte kan een baantje bij de NAVO nu op zijn buikspek schrijven. Gaarne camerabeelden Bro in de AH goed bekijken, signalement doorgeven aan ALLE security cams met Automatische Bro Herkenning in Nederland & Bro opsnorren en aanhouden. Paspoort van Bro intrekken, alsook dat van z'n ouders + verdere familie (wegens gefaalde opvoeding) en de hele mikmak terugsturen naar Broland. Hopla, weer 12 woningen vrij.

Update: Geert Wilders reageert & gokt op 10 zetels erbij