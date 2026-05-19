Geweldig. Nadat een poging de Israëlische songfestivaldeelnemer Noam Bettan als een culturele dief af te schilderen genadeloos in het gezicht van Trouw ontplofte, gaat de voormalige verzetskrant vandaag onverdroten verder met een nieuwe beschuldiging tegen Israël, namelijk dat ze daar allemaal hummus eten. En dat mag natuurlijk niet, hummus eten is volgens de principes van Karel Smouter (een Trouw-man in hart & nieren) natuurlijk alleen toegestaan als je van een zielig onderdrukt volk bent. Ho wacht ho even wat nuance: "De kritiek is niet dat ze ervan genieten, maar dat ze het als Israëlisch bestempelen." Ah nee ok. Genieten mag nog wel gelukkig. Nou bedankt Trouw. Wat ruimdenkend allemaal. Zin in falafel nu.