Vanavond de tweede halve finale van het Songfestival op tv, wij kijken niet, maar in plaats daarvan kijken we naar een LinkedIn-post in twee delen van Maaike Bos, Trouw-columniste die boos is dat de Israëlische deelnemer in het Engels en Frans zingt. Dat was ten eerste een hele domme column, maar ook de reactie van Bos is een masterclass in slecht communiceren. Het begint zo.

"Dank voor de reacties. Ik heb begrip voor sommige punten en kan er deels in mee gaan. De herkomst van het Joodse volk in Israël is veel te gecompliceerd en schrijnend om te versimpelen, zoals u sommigen erin lazan. Dat Noam Bettan Frans zingt, is vanuit zijn migratiegeschiedenis uit Frankrijk natuurlijk vanzelfsprekend. Bovendien is de Arabische muziek ook verweven met de Joodse culturele geschiedenis.

Ik heb geen uitspraak willen doen over waar Joden vandaan komen (Europa, het Midden-Oosten of van elders) en ik ken de pijnlijke geschiedenis van dit volk dat steeds weer wordt opgejaagd en verdreven, met de Holocaust als zwartste pagina.

Wel heb ik het woord culturele toe-eigening gebruikt. Inderdaad ten onrechte, erken ik. De cultuur van het Joodse volk is juist door die geschiedenis en diaspora een mix van vele invloeden."

Dit is: een prima tekst. Maar Maaike Bos heeft helaas de uitgelezen kans het hierbij te laten laten schieten. Complete ja maar (schijnt tegenwoordig verboden te zijn bij antisemitisme door een idiote motie van BBB, red.) na de breek.