Tuurlijk, wij trappen op GSHQ ook weleens per ongeluk of met opzet, om maar wat te noemen, een pen kapot. Dat het een groot geklieder wordt met een vloer vol inkt en een chagrijnig tripje naar de winkel voor nieuw schrijfwaar. (U weet dat niet, maar Dorbeck schrijft steevast al zijn topics eerst met de hand. Heel gedoe, het begon met een ganzenveer maar daar hebben we hem vanaf gepraat.) Toch loopt bij zulke incidenten de geleden schade nooit echt in de kosten, zelfs niet die ene keer toen we opnieuw moesten behangen nadat Mosterd met open deur had zitten bouten. Er ZIJN ECHTER TYPES die wél heel goed heel erg veel schade kunnen maken, dat wordt maar weer eens bewezen bij de Universiteit Utrecht. De gebouwen van de uni zijn verschillende keren meerdaags bezet door groepen pro-Pallies en de schade die tijdens die bezettingen is gemaakt is kennelijk een HALF MILJOEN EURO. Daar moet je dus echt moeite voor doen en dat deden ze, niet onbelangrijk, met hulp van het universiteitspersoneel. De gemeente wil dat de daders achter de vele bekladdingen en vernielingen ook voor de kosten opdraaien, maar dat kan nog niet want ze hebben geen idee wie die daders nou eigenlijk waren. Gezichtsbedekking en zo. Wat ze alvast wel weten is dat de demonstranten, wie dat ook waren, NIET gelieerd waren aan Hamas. Goed verhaal man.