Huh. Verbod op gezichtsbedekkende kleding handhaven kan gewoon wél
Het kan wél
De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ pic.twitter.com/Y46qjsbCvy— ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2026
Opvallende beelden uit Deventer, waar de wedstrijd tussen de plaatselijke Go Ahead Eagles en PEC Zwolle nog steeds niet is begonnen en de ME het uitvak heeft leeggeveegd, omdat er supporters in het uitvak zaten die gezichtsbedekkende kleding droegen. Die supporters kennen de wet, gezichtsbedekkende kleding is in Nederland alleen verboden in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Kennelijk mag je als voetbalclub dus ook van bezoekers eisen dat ze gewoon herkenbaar zijn als ze je 'evenement' (zo goed spelen ze de laatste maanden ook weer niet, red.) komen bezoeken. Opvallend, want vorige week besloot het Hof dat een verkoper van kibbeling die er dezelfde normen op nahield MOET WORDEN VERVOLGD. Juist ja.
UPDATE: De bal rolt, 1-0 voor Go Ahead
Maaskant vat de idioterie mooi samen https://t.co/31yxQge7ZK pic.twitter.com/OFzdjRxVrC— Bob Dijkgraaf (@bobdijkgraaf) April 5, 2026
