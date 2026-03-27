VIDEO. Visboer die kibbeling weigert aan nikabdraagster voor rechter om discriminatie

MAG DAT?

[LIVEBLOG IRAN HIER]

In de video hierboven is een visboer wel geblurd en de (filmende) klant niet, en toch zijn ze allebei onherkenbaar! Ra ra hoe kan dat, nou dat is omdat de klant een nikab draagt en de visboer alleen een schort (en kleding eronder natuurlijk, niet dat die gast in zijn blote bips vis staat te frituren, wat denkt u nou, red.). De visboer wilde vier jaar geleden geen kibbeling verkopen aan een vrouw en nu heeft het Hof bepaald dat het OM die visboer moet vervolgen vanwege discriminatie. Want wij zijn Nederland en in Nederland heb je het recht een vrouwenonderdrukkend kledingstuk te dragen en tegelijkertijd te genieten van een kibbeling. Of niet. Nou ja. Dat is dus aan de rechter. Zin in kibbeling jurisprudentie nu.

Tags: nikab, kibbeling, visboer, islam, discriminatie
@Ronaldo | 27-03-26 | 11:40 | 504 reacties

Reaguursels

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

