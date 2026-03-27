VIDEO. Visboer die kibbeling weigert aan nikabdraagster voor rechter om discriminatie
MAG DAT?
In de video hierboven is een visboer wel geblurd en de (filmende) klant niet, en toch zijn ze allebei onherkenbaar! Ra ra hoe kan dat, nou dat is omdat de klant een nikab draagt en de visboer alleen een schort (en kleding eronder natuurlijk, niet dat die gast in zijn blote bips vis staat te frituren, wat denkt u nou, red.). De visboer wilde vier jaar geleden geen kibbeling verkopen aan een vrouw en nu heeft het Hof bepaald dat het OM die visboer moet vervolgen vanwege discriminatie. Want wij zijn Nederland en in Nederland heb je het recht een vrouwenonderdrukkend kledingstuk te dragen en tegelijkertijd te genieten van een kibbeling. Of niet. Nou ja. Dat is dus aan de rechter. Zin in
kibbeling jurisprudentie nu.
Dit wil je ook lezen
Oud-integratieadviseur Rotterdam Tariq Ramadan veroordeeld tot 18 jaar cel voor verkrachting
Tariq Ramadan is een soort Ali B., maar dan met meer plasjes in de moskee
Bekeerlingterreur in onze media
Laten we in GODSNAAM nog wat mensen zoeken die zich tot de islam hebben bekeerd, daar zien en lezen we in onze media zo weinig over
Het is vandaag de Internationale Dag tegen Islamofobie (maar islamofobie bestaat niet)
Vinden dat vrouwen door de hoofdingang naar binnen mogen, is dat islamofobie?
GS Ramadan Tegel 2026 voor Rijmond-interview met tot islam bekeerde Chinese Schiedammer
Rijnmond, wat kunnen we zeggen, gefeliciteerd
WIE wordt de nieuwe redacteur islam van Trouw
Solliciteer inshallah