GISTEREN in het Jaarverslag AIVD maar weer eens de 'bevestiging' dat de islam als het moederschip van jihadisme het allergrootste terroristische gevaar van Nederland is. Heel gek, want de islam is de religie van de vrede. De cognitieve dissonantie werkt ongeveer zo: jihadisme heeft alles met terreur te maken, de islam heeft alles met jihadisme te maken, maar de islam is de religie van de vrede, dus het kan niet, dus heeft de islam niks met terreur te maken. Nu kan de AIVD het gevaar van de islam wel venten, maar op PROgressief Nederland is de volgende metafoor van toepassing: er komt iemand in de straat wonen en u krijgt een uitnodiging voor een verjaardag. Maar ho, uw vrouw krijgt allemaal regeltjes. Ze mag alleen komen als ze onder een doekje zit (foto) en u wist niet eens dat het een verkleedfeestje was. Dan mag ze ook eens niet door de voordeur naar binnen, ze moet achterom door de tuin. Er is een radicale spreker op de verjaardag, die niet betaald hoeft te worden want hij staat gek genoeg op de loonlijst van Qatar. Alle mannetjes vinden vrouwen maar stom, homoseksualiteit keuren ze ten zeerste af en mensen die naar een ándere verjaardag gaan zijn ketters die eigenlijk gewoon dood mogen. Bovendien: mensen die iets vervelends zeggen over de verjaardag zijn hun leven niet zeker, en ach, soms blazen ze ook gewoon willekeurige andere mensen op.

Kom, laten we verjaardagen actief promoten in de media, politici inzetten om verjaardagen door het hele land te verspreiden, politie & burgemeesters naar verjaardagen sturen en iedereen die kritiek heeft op verjaardagen wegzetten als verjaardofoob, allemaal omdat er op de verjaardag van die lekkere koekjes werden gebakken! Nou ja, zoiets dus, kijk maar wat u ermee doet.