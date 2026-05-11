CULTUURKRITIEK op de hoofddoek (van jonge vrouw met hoofddoek)

U hoort het, van een ander

Op TikTok kwamen we ineens een jonge moslima tegen en als een jonge moslima spreekt dan zeggen wij ff niets, maar dan is het zitten en luisteren wat de klok slaat. Deze dappere vrouw zegt een paar dingen die behoorlijk haaks staan op de dingen waarmee kritiek op de hoofddoek/hijab en de positie van vrouwen binnen de islam vaak wordt platgeslagen: het is allemaal vrije keuze, de hoofddoek wordt gedragen uit spirituele overgave aan God en niet aan de man of de 'cultuur', etcetera. Kennelijk dus allemaal redelijk BOELSJIT, en niet volgens ons (ok prima ook volgens ons) maar volgens deze (hoofddoekdragende!) heldin. We hebben er ff een stemvervormer en een blurretje overheen gegooid want ja, vrouwen die zich op deze manier uitspreken krijgen nog wel eens akelige reacties en dat willen we niet verergeren. Deel II, ter volledigheid, hieronder. Ga zitten en luister.

Deel II. 'Je wordt zo snel een hoer genoemd. We kunnen geen kant op.'

Tags: hoofddoek, islam, vrouwenrechten
@Zorro | 11-05-26 | 15:00 | 223 reacties

Reaguursels

