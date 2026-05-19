Malek Fostok bekent moordpoging op Joodse man in kliniek, riep 'Allahu akbar'
Maar totaal niet islamitisch gestoorde Malek, wat doet u nu toch weer
Foto: Malek Fostok in betere tijden
De Syrische Sargentiniër Malek Fostok die in 2018 al allahu akbarrend meerdere mensen uit het leven probeerde te slicen heeft in de Mesdagkliniek in Groningen geprobeerd een Joodse man af te maken. Wisten we, maar nu heeft hij ook bekend. Malek ging 'heel doelgericht' te werk, riep tijdens zijn daad opnieuw de islamitische kreet van de vrede (allahu akbar) en riep volgens het slachtoffer ook nog 'alle Joden moeten dood', maar dat laatste ontkent Malek Fostok in alle toonaarden. "F. noemde het slachtoffer in de rechtbank meermaals een 'slecht persoon', mede omdat hij in gesprekken met F. de profeet zou hebben beledigd."
Goh, je zou bijna denken dat Malek mensen probeert af te maken in naam van Allah, maar ondanks z'n 'dwangmatige religiositeit' oordeelde de rechter na z'n eerste slachtpartij in een onbegrijpelijk vonnis dat hij welgeteld 0 jaar celstraf moest krijgen. Omdat hij kierewiet zou zijn, in plaats van islamitisch gestoord. In een afgetapt gesprek zei-ie destijds trouwens nog: "Ik deed het voor Allah, maar ik doe alsof ik geestelijk ziek ben." Volgens z'n tbs-begeleiders was Malek trouwens al klaar voor begeleid verlof. Leuk he, de islam.
