Belangrijke informatie voor iedereen tegen wie Rob Jetten gisteren een lijn trok, omdat we in Nederland met elkaar praten, en elkaar niet belagen: gewoon even geduld hebben aub, over een paar maanden komen de gezagsdragers vanzelf een krans leggen voor Lisa uit Abcoude en Rik uit Heesch tijdens een bijeenkomt van Defend Netherlands. Zo ging het namelijk ook in Utrecht. Carel Brendel (is ie weer) viste dit RTV Utrecht-artikel van 18 juli op, een dag nadat burgemeester Sharon Dijksma door activisten van Utrecht4Palestine werd belaagd omdat een 'burgermotie' van die club om alle Israëlische producten te boycotten het niet haalde. Medhat Alamawi liet toen namens Utrecht4Palestine weten geen spijt te hebben van hoe de avond was verlopen. Want hee. Het verstoren van een democratische vergadering is helemaal niet erg, als je het maar om de juiste reden doet.

Sharon Dijksma is het daar kennelijk mee eens, want de Nakba-herdenking waar zij met Linda Voortman afgelopen vrijdag een krans legde bij het Verzetsmonument (waarvoor de kransen van 4 mei even achteraf op een trappetje moesten worden gekwakt) werd niet alleen mede door PGNL en NewNeighbours georganiseerd, maar ook door Utrecht4Palestine.

(Even tussendoor: hoe noem je guilt by association eigenlijk als iedereen die zich met elkaar associate weer ergens anders guilty aan is?)

En wie blikt er nu weer namens Utrecht4Palestine terug op de Nakba-herdenking in Utrecht? Ene Medhat, die niet met zijn achternaam in de media wil. "In overleg met de gemeente heeft de organisatie van de Nakbaherdenking de kransen "zorgvuldig achter het monument geplaatst", aldus Medhat. Dat is vervolgens ook gemeld aan iemand van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking die aanwezig was. Inmiddels heeft de gemeente de oude kransen weggehaald."

Jawel. Dezelfde club die door Sharon Dijksma de raadszaal moest worden uitgeduwd, waarbij haar beveiligers ingrepen, wordt dus beloond met een optreden van de burgemeester bij een kwestieuze herdenking. Het Centraal Joods Overleg heeft inmiddels ook kotsbeu van de geschiedvervalsing en plaatste een glasherder statement op de site. Dijksma, die in juli zelfs nog aan RTV Utrecht liet weten dat ze begrip had voor de emoties van de actievoerders, zegt nu: niks. "De gemeente en de burgemeester willen vandaag niets meer zeggen over de beslissing om aanwezig te zijn, meldt een woordvoerder van Dijksma."

Dit is geen bukken meer, dit is vol overtuiging je bidmat uitrollen en je kont naar het Westen keren.