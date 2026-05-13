. @jpaternotte : Schandalig gedrag in Loosdrecht van mensen die met geweld hun zin proberen te krijgen. Demonstreren mag. Intimideren, vuurwerk gooien, brand veroorzaken en blokkeren van hulpdiensten nooit. In Nederland praten we met elkaar, ook als we het niet met elkaar eens zijn

In dit land PRATEN we met elkaar! Behalve als we in dit land een asielzoekerscentrum in de achtertuin van mensen knallen, dan praten we niet met elkaar. Dan doen we het gewoon, en dan organiseren we voor de vorm een avondje waar bewoners niet mogen inspreken, want we doen het toch wel. En als de vlam dan in de pan slaat zoals bij dat krankzinnige gedoe in Loosdrecht roepen we: heeeee in dit land praten we met elkaar!

Ondanks al dat gepraat hebben we in Nederland géén oplossing voor de alsmaar groeiende groep asielzoekers. Iedere verkiezing weer heeft de VVD een grote bek en al jarenlang komen er 1.000 per week bij. Week in, week uit. Er is géén plek, géén ruimte, géén woning, géén draagvlak, maar als je als columnist een balletje opgooit in de krant snijdt de hoofdredactie je kop eraf. Het asiel'debat' zit muurvast door die cultuur van angst uitgemaakt te worden voor racist of fascist, wegkijken, bagatelliseren en naar rechts wijzen. Goed, die lui in Ter Apel gaan eraan onderdoor, maar Ter Apel is ook wel héél ver van de Ring A10, kom daar nooit, bovendien zullen het wel racisten zijn. Nou, in Arnhem zijn ze het inmiddels óók helemaal zat. In Nijmegen zijn ze het zat. In Amsterdam zijn ze het zat. In Baarn zijn ze het zat. In Den Bosch zijn ze het zat. In Winschoten zijn ze het zat. In Utrecht zijn ze het zat. In Groningen zijn ze het zat. In Eindhoven zijn ze het zat. In Maastricht zijn ze het zat. In Dronten zijn ze het zat. Iedereen is het zat. Zat dat de politiek burgers al sinds de eerste hausse aan Syriërs in 2014 in de stront laat zaken.

Syriërs steken, snijden, stelen, Sargentiniën, slashen, slissen, sisseltongen, scoopen, spugen. Naast al die fijne Syriërs de er echt wel wat van willen maken in dit land hebben we gewoon GEEN oplossing voor honderden, duizenden staatsgevaarlijke Syriërs die hier komen om uitkeringen te trekken, vrouwen te verkrachten, studenten aan te randen en aanslagen te plegen, niet eens omdat ze niet deugen, maar omdat ze knettergek zijn gemaakt door die oorlog. En HIER ZITTEN WE DAN met al die psychisch getroebleerde Syriërs, maar door deze waanzin gaat het debat over een asieldwangopvangplaatsing nu over 'extreemrechtse actiegroepen'.

We moeten het doen met levensgevaarlijke naïviteit van een GroenLinks-halve als Judith Sargentini die weigert te erkennen dat er wel errug veel plofgevaar naar ons land is gehaald - haast iedere maand wordt er weer zo'n tikkende tijdbom uit z'n gekregen huis getrokken en staat Sargentini weer een beetje extra voor lul. We moeten het doen met zo'n pleefiguur als de Amsterdamse wethouder Zita Pels, die campagne maakt met de slogan 'huuu rechts is stom' en ondertussen door Syriërs aangerande, lastiggevallen en geïntimideerde vrouwen in de stront laat zakken. We moeten het doen met VVD-bobo Eric van der Burg, van de partij van de grote mond, bekend van z'n gevleugelde uitspraak 'hoe meer asielzoekers hoe beter'. Het zijn deze politici die medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat bussen niet meer rijden, oma's niet meer naar het winkelcentrum durven, vrouwen moeten omfietsen (dat noemen we in dit land trouwens een mannenprobleem) en 'meerdere steden' gebukt gaan onder het gezeik.

Hoeveel kelen moet er eigenlijk nog doorgesneden worden om gewoon te erkennen (zie video onder) dat we een ASIELCRISIS hebben? Dat we een PROBLEEM hebben? En dat het probleem de basis vormt voor wanhoop, machteloosheid en het vreselijke en opgefokte geweld waartoe mensen in staat blijken? En dat we, als we het kwaad bij de wortel willen aanpakken, wel moeten durven benoemen wat de wortel is? Tot slot: tokkiegeweld is niet de oplossing, en dingen in de fik zetten is al helemaal achterlijk. In dit land praten we met elkaar.