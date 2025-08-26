achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Syrische asielzoekers terroriseren medebewoners azc, COA probeert slachtoffers 'te beschermen'

Staat in NRC en dus is het waar

Den Bosch, Utrecht, Arnhem, Groningen, enzovoorts. We komen zo langzamerhand op een punt dat we al die Syrische amokmakers strike one maar gewoon het land uit moeten janken. Te heftig? Nu dit weer: een deel van de asielzoekers in het azc te Baarn wordt geterroriseerd door een bende rotzooischoppers uit hetzelfde azc. "In de opvang voor minderjarige asielzoekers in Baarn is sprake van uitbuiting, intimidatie (verbaal en fysiek) en overlast. Een zeventienjarige Syriër en een groepje landgenoten dwingen andere jongens uit de opvang tot winkeldiefstal. De opbrengsten moeten ze afstaan. Wie niet meewerkt, wordt bedreigd of geslagen." Een pisvlekje van 17 jaar maakt daar dus de dienst uit en het COA probeert de slachtoffers te beschermen, in plaats van dat de daders worden aangepakt. Maar hey: bij het COA hebben ze echt geen flauw idee wie er precies rondschuimt in zo'n azc. Wat een land zijn we. 29 oktober verkiezingen.

Tags: azc, baarn, syriers
@Mosterd | 26-08-25 | 18:28 | 466 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.