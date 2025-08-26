Den Bosch, Utrecht, Arnhem, Groningen, enzovoorts. We komen zo langzamerhand op een punt dat we al die Syrische amokmakers strike one maar gewoon het land uit moeten janken. Te heftig? Nu dit weer: een deel van de asielzoekers in het azc te Baarn wordt geterroriseerd door een bende rotzooischoppers uit hetzelfde azc. "In de opvang voor minderjarige asielzoekers in Baarn is sprake van uitbuiting, intimidatie (verbaal en fysiek) en overlast. Een zeventienjarige Syriër en een groepje landgenoten dwingen andere jongens uit de opvang tot winkeldiefstal. De opbrengsten moeten ze afstaan. Wie niet meewerkt, wordt bedreigd of geslagen." Een pisvlekje van 17 jaar maakt daar dus de dienst uit en het COA probeert de slachtoffers te beschermen, in plaats van dat de daders worden aangepakt. Maar hey: bij het COA hebben ze echt geen flauw idee wie er precies rondschuimt in zo'n azc. Wat een land zijn we. 29 oktober verkiezingen.