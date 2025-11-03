We zitten in maand 11 van 2025 en dat betekent dat we kunnen terug kijken op de asielcijfers van maand 1 tot en met 9, in de volksmond 'de eerste drie kwartalen'. Er is goed nieuws en er is, u kunt het al raden, slecht nieuws. Laten we beginnen met geen nieuws: de asielinstroom stroomt vrolijk door. Het goede nieuws dan: "In de eerste negen maanden van 2025 vroegen 16,6 duizend mensen voor de eerste keer asiel aan in Nederland, 33 procent minder dan in de eerste negen maanden van 2024." Fantastische cijfers nu het meest rechtse kabinet ooit van het strengste asielbeleid ooit klaar en vergeten is. Toch nog wat bereikt, zullen we maar zeggen. En weet u wat, we schrijven deze op de valreep van zijn pensioen gewoon toe aan het Schoof-effect - noem het een premiersbonus.

In het derde kwartaal van dit jaar ontving Nederland desalniettemin 6,8 duizend asielaanvragen, en dat terwijl het COA doodstil, uitgestorven en LEEG (= niet vol) leek. Met dat aantal komen we meteen bij het slechte nieuws: de allergezelligste asielzoekers, die uit Eritrea en apothekerswalhalla Syrië, vormen de grootste groepen woningvragers. Het aantal Syriërs groeide zelfs, ondanks de nodige weerstand, ten opzichte van kwartaal 2. Als gezegd gaat het ook goed (of niet goed, zo u wilt) met die andere groep: 2,4 duizend Eritreeërs vroegen in de eerste negen maanden van het jaar asiel aan, meer dan TWEE KEER ZOVEEL alsdan vorig jaar in dezelfde periode. Als klap op de vuurpijl meldt het CBS: "In het derde kwartaal kwamen er 4,6 duizend nareizende familieleden naar Nederland. Dit is sinds 2017 niet meer zo hoog geweest." Een asieltrend die louter 'Het Yesilgöz-effect gedoopt kan worden, zoveel heeft ze na het beperkte VVD-verlies vorige week woensdag immers wel verdiend.