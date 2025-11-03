Minder asielaanvragen eerste drie kwartalen 2025, juist méér nareizigers, op nareizigers, op nareizigers in kwartaal drie
Het Yesilgöz-effect
Minder asiel maar let op: kwartaal 4 ontbreekt nog
We zitten in maand 11 van 2025 en dat betekent dat we kunnen terug kijken op de asielcijfers van maand 1 tot en met 9, in de volksmond 'de eerste drie kwartalen'. Er is goed nieuws en er is, u kunt het al raden, slecht nieuws. Laten we beginnen met geen nieuws: de asielinstroom stroomt vrolijk door. Het goede nieuws dan: "In de eerste negen maanden van 2025 vroegen 16,6 duizend mensen voor de eerste keer asiel aan in Nederland, 33 procent minder dan in de eerste negen maanden van 2024." Fantastische cijfers nu het meest rechtse kabinet ooit van het strengste asielbeleid ooit klaar en vergeten is. Toch nog wat bereikt, zullen we maar zeggen. En weet u wat, we schrijven deze op de valreep van zijn pensioen gewoon toe aan het Schoof-effect - noem het een premiersbonus.
In het derde kwartaal van dit jaar ontving Nederland desalniettemin 6,8 duizend asielaanvragen, en dat terwijl het COA doodstil, uitgestorven en LEEG (= niet vol) leek. Met dat aantal komen we meteen bij het slechte nieuws: de allergezelligste asielzoekers, die uit Eritrea en apothekerswalhalla Syrië, vormen de grootste groepen woningvragers. Het aantal Syriërs groeide zelfs, ondanks de nodige weerstand, ten opzichte van kwartaal 2. Als gezegd gaat het ook goed (of niet goed, zo u wilt) met die andere groep: 2,4 duizend Eritreeërs vroegen in de eerste negen maanden van het jaar asiel aan, meer dan TWEE KEER ZOVEEL alsdan vorig jaar in dezelfde periode. Als klap op de vuurpijl meldt het CBS: "In het derde kwartaal kwamen er 4,6 duizend nareizende familieleden naar Nederland. Dit is sinds 2017 niet meer zo hoog geweest." Een asieltrend die louter 'Het Yesilgöz-effect gedoopt kan worden, zoveel heeft ze na het beperkte VVD-verlies vorige week woensdag immers wel verdiend.
Lichtblauw: veel Eritreeërs
Het Yesilgöz-effect maar dan in een tabel
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Asielopvang is een HEL voor lhbti-asielzoekers
FOTO: Hier wordt gewerkt aan uw onveilige opvang
Overal onrust om azc-plannen. Heel raar
In zo'n land wonen we dus
Eerste charter met Syriërs vertrokken naar Syrië
Home, where the heart is
Asielzoekers op fatbikes
OVERAL ASIELZOEKERS OP FATBIKES
Jonge asielzoekers wéér gewelddadig in Arnhem
Arnhem heeft 99 problems but Vitesse ain't one
Syrische jongeren terroriseren ook Nijmegen, bal gehakt Hubert Bruls geeft jongeren 'keuze'
We zijn echt reddeloos verloren
COA-zuiper ontslagen na alcoholorgie tijdens asielzoekersuitje in Toverland
Je mag ook niks meer tegenwoordig
Marco Kroon noemt het beestje bij de naam
Prijst FC Den Bosch-ultra's na confrontatie met overlastgevende Syriërs
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld