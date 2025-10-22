29 OKTOBER LIVE! De Grote Geenstijl TK25 Uitslagenavond
Tevens STAMCAFÉ
Voor wie bang was de verkiezingen te moeten overleven zonder een spetterende uitslagenshow van GeenStijl: GOED NIEUWS! We zijn er weer bij (en dat is meer dan prima) en ditmaal LIVE vanuit onze eigen bruine stamkroeg. Uiteraard onder leiding van uw eigenste sterreporter Tom Staal en met datakoningen Ronaldo en Dennis Brouwer als Chef Kaartjes. Tussen het politieke geweld door wordt een moppie gezongen door de leukste Haagse kroegzanger van Den Haag en om het feest compleet te maken worden de real-time uitslagen voorzien van commentaar door tal van Stijlloze Stamgasten, onder wie peilkoning Maurice de Hond, Victor Vlam, Sonny Spek, Timon 'Spartacus' Dias, Geerten Waling, Kim Boon EN NOG VEEL MEER. Uiteraard gaan wij DOORRR als de rest van de parlementaire verslaggeving al ligt te ronken in de bedstee, TOT DE LAATSTE STEM GEDUID IS. Kijken, kijken, kijken dus.
29 oktober vanaf 20:45 GEENSTIJL TK25 LIVE.
