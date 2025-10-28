Zo dan, daar is de eerste van de laatste peilingen met AARDVERSCHUIVINGEN in het voordeel van Robbie Jetten. Die maakt een sprong van 8 zetels ten opzichte van de vorige EenVandaag-peiling. Allemaal over de rug van de Prinses van Oranje maar dan heb je ook wat. Geert Wilders zakt flink, maar ook het CDA van Bontenbal krijgt een klap. JA21 verliest er 4, die lijken te zijn weggesnoept door BBB en Forum. Het echte nieuws is natuurlijk dat 50PLUS STIJGT NAAR 2 ZETELS. Een ongelofelijke zegetocht voor Jan Struis en de zijnen.

UPDATE - Ipsos-peiling gaat echt helemaal crazy. PVV 23, GL-PvdA 23, D66 23. 50Plus daar naar 3 ZETELS en NSC NAAR 1. Vanavond de laatste van De Hond aan tafel bij VI!