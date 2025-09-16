De nog steeds groter wordende groep van 150.000 Syriërs in ons land zwaait 84 landgenoten uit. Ze zijn hedenochtend vrijwillig vertrokken naar huis, met de eerste chartervlucht van de Nederlandse overheid, en 2.800 euro oprotpremie p.p. handje contantje. Het ministerie Asiel en Migratie heeft alle media uitgenodigd om te laten zien dat ze écht wel wat kunnen. Nu hebben het AD en De T. een twaalfjarige knaap voor de camera getrokken en hij is (als iemand die hier is opgegroeid, in Nederland op school zit, hier z'n vriendjes heeft, Syrië helemaal niet kent) nou juist NIET de persoon die in het vliegtuig terug moet zitten. Dat zijn namelijk al die alleenstaande, criminele, kansloze, psychisch getroebleerde en bloedverziekend vervelende Syriërs van een jaar of achttien die vrijwel alle grote steden terroriseren. Maar ja, die vertrekken niet vrijwillig.