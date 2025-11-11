TK LIVE - Hallo, daar zijn we weer
en we hoepelen ook meteen weer op
Schakelen we nu LIVE naar Den Haag vandaag voor het slagveld dat Feest der Democratie heet. Officieel heet deze vergadering "Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven". Maar een betere naam zou natuurlijk zijn: HALLO WACHTGELD, HALLO BURGEMEESTERSPOST. Voorts krijgen we nog een naar venijnig alsook vervelend debatje over het al dan niet DESENSIBILISEREN van de fantastische kamervoorzitter Martin Bosma, en dan vanaf 13:00 uur het groots en meeslepende afscheid van de vertrekkende leden. Het waren twee fantastische jaren. Toedeledokie livestream NA DE BREAK. Doei doei.
