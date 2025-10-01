We wonen in een land waar Syriërs in Baarn elkaar terroriseren. Waar mensen in Grave de straat niet meer op durven. Waar asielzoekers in Den Bosch gebiedsverboden krijgen opgelegd omdat het uit de hand loopt. Waar ze in Ter Apel al járen gebukt gaan onder overlast. Waar het in Hardenberg elke dag raak is in het centrum. Waar Nieuw-Weerdinge het niet meer trekt. Waar ze in Utrecht niet meer weten wat ze met de asielzoekers aan moeten. Waar Arnhem het helemaal gehad heeft. Waar asielzoekers in Groningen met elkaar op de vuist gaan. Waar ze in Budel een burgerwacht nodig denken te hebben omdat het de spuigaten uit loopt. In Budel ook waar een homoseksuele asielzoeker in elkaar wordt geramd wegens 'te gay'. Waar er crisisberaad op crisisberaad is in Weert. Waar bewoners in Almere genoeg hebben van het gezuip en geschreeuw. Waar in Delfzijl tientallen diefstallen worden gepleegd door asielzoekers en ondernemers er knettergek van worden. Waar ze in Winterswijk al JAREN last hebben van het azc. Waar in Epe binnen drie weken voetbaltassen werden gegapt. Waar in Heesch een jongen is vermoord. Waar in Abcoude een vrouw is vermoord. Waar in Maashorst een vrouw is verkracht. Waar ze in Overloon over overlastgevende en inbrekende asielzoekers zeggen: koop maar gewoon een waakhond. Waar Dronten te maken heeft met talloze fiets- en winkeldiefstallen. Waar vrouwen in Kampen voortdurend worden nagefloten. Waar Aalden en Zweeloo 'zuchten' onder de overlast van veiligelanders. Waar Gilze gebukt gaat onder knokpartijen. Waar asielzoekers de boel verbouwen in Lochem. Waar de NS station Maarheeze voorbij wil rijden omdat er 3.150 (!) overlastmeldingen per jaar binnenkomen. Waar treinen worden geterroriseerd. Waar bussen worden geterroriseerd. Waar anti-homogeweld door asielzoekers de pan uit rijst. Zo'n land dus.

We wonen in een land waar de asielinstroom week in week uit torenhoog is, waar gemeenten gedwongen worden, waar mensen zich niet gehoord voelen, waar de wachttijd op een sociale huurwoning gemiddeld bijna 10 jaar (tot wel 22 jaar) is en waar mensen die er wat tegen willen doen voortdurend worden weggezet als racist of fascist of xenofoob of minderwaardig.

En nu wonen we in een land waar ze in Hoorn en Hoofddorp en Den Hoorn en Doetinchem en Uden en Amersfoort en op al die andere plekken met veel gedoe en gezeik (en met heel veel idioten) in actie komen tegen azc's.

Gek hè?