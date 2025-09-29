Iedereen. Gefeliciteerd. Het vorige record - een asielinstroom per week van 1000 - is alweer verbroken. Terwijl men elkaar op straat, veld, A12 en in het Huis van de Democratie de tent uitvecht om de asielinstroom denken ze bij het COA dat ze de Armand Duplantis van de massa-immigratie zijn. Hopsakee, weer wat erbij. 1100. Nog niet eerder dit jaar was de instroom zo hoog - en Ter Apel zo vol. We hebben daarom maar eens aan Grok gevraagd om een plaatje met 1100 mensen (zeg maar heel Moerdijk). En dat ziet er dan zeau uit .⬇ Eind van de Maand reiken we de Bokaal Wilders In De Kaart Spelen feestelijk uit aan het COA.