Ja en het verdrietige is: allemaal mensen stemmen ergens voor, maar krijgen dat vervolgens niet. En natuurlijk, dat heeft ermee te maken dat Wilders cum suis niet uitblinken in tactisch vernuft, althans niet voor de lange termijn, maar het heeft er ook mee te maken dat D66 een partij is die in een regeerakkoord iets roept en vervolgens toestaat dat de de Eerste Kamerfractie iets heel anders stemt. En ja, tuurlijk, je kunt in het leven niet alles krijgen, maar dit is wel erg weinig. Denk allemaal als er straks weer ergens een peiling opduikt over LAAG VERTROUWEN in de politiek aan deze middag, en denk er ook maar aan de volgende keer dat je naar de stembus gaat.

Gelooft iemand eigenlijk nog dat dit kabinet de rit zal uitzitten?