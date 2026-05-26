Afgelopen zaterdag verscheen er in de Volkskrant een zeikstuk (uit 'onderzoek' bleek dat politici daar heel vaak worden bedreigd) over X en we zeiden niks, want het was lekker weer. Gisteren verscheen er in de Volkskrant een zeikstuk over X en we zeiden niks, want het was lekker weer. Maar vandaag verschijnt er in de Volkskrant niet alleen een interview met Alexandra van Huffelen, de slechtste staatssecretaris van Digitale Zake die we ooit gehad hebben, over X, maar ook 'nieuws' over een memo van ambtenaren waarin staat de de rijksoverheid van X weg moet vanwege de "polarisatie".

OH NEE DE POLARISATIE. Dat is het grote probleem van Nederland natuurlijk! Als we de polarisatie hebben opgelost is er opeens geen stikstofprobleem meer, heeft iedereen een huis, alle bedrijven elektriciteit en wordt er nooit meer iemand op straat in elkaar gemept. Dat soort ellende is allemaal de schuld van de polarisatie, als we nou eens ophouden met X dan is er geen polarisatie meer, dan zijn alle problemen opgelost en is heel Nederland in één klap veranderd in een plek waar alleen maar tevreden Volkskrant-lezers vol goede moed 's ochtends hun afval scheiden, 's middags Vintage Cumshot compilaties kijken op de laptop van de baas en dan 's avonds een kommetje soep maken voor de asielzoekers die ze woonruimte op hun eigen zolder hebben aangeboden.

Over polarisatie gesproken. Alsof politici niet bedreigd worden via old school e-mail, brieven. DM's op Insta, Facebook, Mastodon, Whatsapp, Telegram, Snapchat, Tinder of Thuisbezorgd.nl. Bovendien is op het alternatief voor X BlueSky de sfeer inmiddels zo verziekt dat Volkskrant-columniste Asha ten Broeke er doodleuk een oproep om het spoor op Utrecht Centraal te blokkeren (wat ook daadwerkelijk is gebeurd) kan plaatsen die nota bene door Eerste Kamerlid en ROVER-voorzitter Saskia Kluit wordt gedeeld. Zoals ze bij Sander Schimmelpenninck thuis altijd zeggen: misschien moet je geen snoepzakken naar buiten gooien als je zelf in de Jamin woont. Maar ja. Bij de Volkskrant maken ze zich alleen maar druk om polarisatie van mensen met een verkeerde mening, dat is namelijk verkeerde polarisatie. Polarisatie door mensen met de goede mening is daarentegen juist goed.

Over polarisatie gesproken: toen duidelijk begon te worden hoe dood- en doodziek de overheid haar eigen burgers had behandeld in het toeslagenschandaal, verschenen in de Volkskant stukken waarin de Rijksoverheid probeerde met strategisch gelekte onzin de slachtoffers die de publiciteit zochten zwart te maken om de polarisatie op dat onderwerp een beetje in te dammen. Dit hebben we dus eerder gezien: een overheid in paniek (over 'framing' ook echt, een club met NEGENHONDERTWEEËNVEERTIG COMMUNICATIE-FTE'S waarvan de helft bezig lijkt met het plaatsen van berichten over met wie Rob Jetten nou weer heeft gebeld) en een krant die die overheid niet kritisch bevraagt, maar gretig munitie aanlevert voor de afleidingsmanoeuvre. Hoe ging dat liedje ook alweer.