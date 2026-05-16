LOL. Volkskrant heeft eigen K. Laheye
En het is niet Fatima Dakmar
Toch vreemd. Sander Schimmelpenninck suggereerde in zijn Volkskrant-column een boosaardig complot achter het (niet) bestaan van ingezonden Telegraafbrievenschrijver K. Laheye, en nu blijkt de Volkskrant zelf over een soortgelijk type te beschikken. Lezen we allemaal bij onze grote vriendin Loes Reijmer, die ook de affaire-Fatima Dakmar in herinnering brengt. Het gaat om ene "‘Peter van Lenth’ uit Haarlem. Zijn bijdragen vielen op in de brievenrubriek, omdat ze vaak standpunten ter rechterzijde van het politieke spectrum verwoordden." Zo ziet u maar. Er bestaan helemaal geen rechtse mensen. Rechtse brievenschrijvers in de T. zijn verzonnen. Rechtse brievenschrijvers in de V. zijn verzonnen. Alle echte mensen zijn links. Daarom hebben de linkse partijen zo'n overweldigende meerderheid gehaald bij de laatste verkiezingen, en daarom moeten politici eens gaan stoppen met doen alsof er een asielcrisis is. Er is alleen maar een ingezonden brieven crisis!
Hartje voor de ironie van dit alles https://t.co/ZwWR2xq2hf pic.twitter.com/lYGibopc5N— Bas Paternotte (@baspaternotte) May 16, 2026
LOL @ de totale labbekakkerigheid van alles
De 'echte' (?) Peter van Lenth reageert
"Peter van Lenth was een goede bekende voor de brievenrubriek en in de Inbox van Volkskrant-medewerkers"— Aldus Van Lenth 🇮🇱🇺🇦🇳🇱 (@petervanlenth) May 16, 2026
Loes Reijmer, ombudsvrouw van de @Volkskrant, mocht namens Pieter Klok gaan vertellen dat schrijven onder pseudoniem voor de lezersrubriek voortaan echt nooit meer zal… pic.twitter.com/IyU9gx5HFF
Tip van ons: schrijven is schrappen, Peter!
Kamran Ullah doet huilie huilie
De eindredactie van de Volkskrant werkte mee aan de kwaadaardige onderbuikgevoelens van de columnist. De complottheorie werd immers door de redactie van de zelfbenoemde kwaliteitskrant als feit in de kop gepresenteerd https://t.co/WqhWrVZUuq— Marcel Vink (@marcelvink888) May 16, 2026
