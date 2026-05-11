Bijltjesdag! Schimmelpenninck opent aanval op De T., claimt dat briefschrijver 'K. Laheye' niet bestaat
Er bestaat trouwens ook helemaal geen 'Sander Cornelis Schimmelpenninck' in Nederland
Makkers het is BIJLTJESDAG in kneuzenland! In Sander Schimmelpennincks truttenhut (BlueCry) zitten ze nu al een tijd te circlejerken rond 'K. Laheye', een 'lezer' van De Telegraaf die met tientallen ingezonden brieven over allerlei onderwerpen de krant haalde. Deze K. Laheye heeft op BlueCry de Sinterklaasstatus gekregen: BESTAAT NIET! Nu heeft het voormannetje van de BlueCry-gemeenschap, Sand66'er Schimmelpenninck dus, de hakkietakkie-onderzoeksjournalistiek van z'n gelijkgestemden als column in de Volkskrant geplempt. Met daarbij een vrij brisante beschuldiging: De Telegraaf heeft K. Laheye bedacht met als doel 'het onder voorwendselen ophitsen van mensen, in de ogenschijnlijke hoop dat zij geweld zullen plegen'. Onder de streep wordt dit extreem lollig, want IEMAND gaat hier keihard nat & kan wieberen: de hoofdredactie van De T. die neplezers opvoert om het volk op te hitsen, of een Volkskrant-columnist die de hoofdredactie van een concurrerende krant belastert met een zware beschuldiging als 'het onder voorwendselen ophitsen van mensen, in de ogenschijnlijke hoop dat zij geweld zullen plegen'. Pak de popcorn, want er gaan koppen rollen!
Update - En de groetjes aan Fatima Dakmar!
Zeer opmerkelijke aantijging. Benieuwd naar de reactie van de @telegraaf. pic.twitter.com/YV6OgdSQqT— Maarten Keulemans (@mkeulemans) May 11, 2026
