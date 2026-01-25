Je mag tegenwoordig niet eens meer zeggen dat je tegenwoordig niks meer mag zeggen, want dan zeggen er altijd andere mensen dat je juist alles mag zeggen maar dat zij tegenwoordig niks meer mogen zeggen maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Hoe dan ook, de 'ophef' over een grapje van Sander Schimmelpenninck over Caroline van der Plas hadden wij heel erg graag aan onze roze riool reet voorbij willen laten gaan, maar nu pakt het Algemeen Dagblad uit met een halve longread over artritis, een stigma over reuma en een uitgebreide hoor en wederhoor ("Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas noemt de actie van de opiniemaker ‘echt stuitend’ en Armand Girbes, hoogleraar geneeskunde (VUA) (sic), wenst haar veel beterschap. ‘Pijn is ongelooflijk vervelend en uitputtend.'") dus moeten het toch maar even schreeuwen, voor de mensen achter in de zaal.

JA NATUURLIJK MAG SANDER SCHIMMELPENNINCK EEN GRAPJE OVER HET LOOPJE VAN CAROLINE VAN DER PLAS MAKEN

Sander Schimmelpenninck wist niet dat Caroline van der Plas artritis had, hij zag haar wel vreemd lopen op tv want ze is nu eenmaal een publiek figuur, hij bracht die vreemde loop in verband met haar opvattingen over wat links en rechts is en dat is dus duidelijk een grap. Dat moet kunnen. Sterker nog, in een vrij land mogen opiniemakers, ook opiniemakers in Zweden, gewoon dingen zeggen over politici waar ze een hekel aan hebben. En ja Caroline van der Plas mag er vervolgens natuurlijk ook best een publicitair nummertje over maken maar djiezes kraist AD als gratuite beledigingen niet meer mogen kan Angela de Jong, en we kunnen dit beter niet opschrijven want dan zullen we wel weer door de huisvrouwen die afstandsbedieningen vasthouden op stockfoto's brigade als zuur worden bestempeld, wel opdoeken.