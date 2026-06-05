COC Midden-Nederland waarschuwt aan de vooravond van Utreg-Pride voor een afnemende acceptatie van de lhbti-gemeenschap. Geweld, intimidatie, vijandige bejegening, enz. Dan denken ze bij Pride vooral aan vergroten van BEWUSTWORDING. "Mensen die misschien nog niet zo bekend zijn met ons, krijgen zo meer begrip." Nu kun je een heel land volplempen met bankjes, aanvoerdersbanden en gaybrapaden maar als 'we' moeite houden met benoemen en, zoals Rutger Groot Wassink van GroenLinks Amsterdam deed, rapporten over anti-homogeweld zelfs onder het tapijt moffelen, komen we nergens. DUS vragen we aan Sharon Dijksma: wie zijn nou eigenlijk die personen verantwoordelijk voor het geweld tegen homo's? Zijn het JONGEREN? Zijn het PERSONEN OP FATBIKES? Zijn het JONGE MANNEN? Hebben we een MANNENPROBLEEM? Zijn het HANGJONGEREN? Hebben ze de NEDERLANDSE NATIONALITEIT? Hangen ze soms een BEPAALDE RELIGIE aan? Of zijn de daders gewoon slachtoffer van hun eigen MACHOCULTUUR? Oooooh COC, ooooooh Sharon Dijksma, maak ons hier toch in godsnaam van bewust, we zijn zo benieuwd.