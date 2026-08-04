U zult het niet geloven maar tussen die inmiddels 72.000 voor oorlog en geweld vluchtende Marokkaanse dromers die sinds afgelopen week naar Ceuta zijn komen borstcrawlen (en waarvan er volgens de Spaanse regering 70.000 weer zijn teruggekeerd) zit kennelijk wat rot spul. De Spaanse autoriteiten zeggen dat er onder de amfibische migranten tot nu toe "tenminste een tiental" gasten die veroordeeld zijn voor terrorisme zijn ontdekt. Het gaat dan dus om veroordeelden die eerder zijn uitgezet door Spanje. De Spaanse politie verwacht dat het aantal nog zal toenemen want de screenings gaan langzaam en het zijn sowieso niet de best en brightest die, zo is intussen aannemelijk, door Marokko over de Spaanse schutting worden geflikkerd. Dit rommelige schijtfestijn blijkt op werkelijk alle fronten levensgevaarlijk.