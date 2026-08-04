Man zijn is heel makkelijk: beetje werken en daarna vlees, écht vlees eten (wegspoelen met bier). Zo zijn alle mannen, althans de mannelijke. Maar dat is dus een joekel van een probleem, zo lezen we in een voor mannelijke mannen veel te ingewikkeld artikel in NRC. Mannelijkheid is natuurlijk al verschrikkelijk, maar mannelijke mannelijkheid is nog wel veel verschrikkelijker en doet ons meteen denken aan het verschrikkelijkste wat de mannelijke man voortbracht: de manosphere. Al die mannelijke mannen willen maar niet aan het plantaardige vlees omdat de manosphere heeft gezegd dat dat niet mannelijk is. Terwijl plantaardig vlees juist superlekker en smaakvol en sappig en béter is (geen idee, red). Wat een stomme mannen zeg! Misschien moeten mannelijke mannen eens wat vrouwelijker worden, zodat er meer vrouwelijke mannen zijn die dan lekker vegaburgers bij de vleet vreten. Man wat zouden mannelijke mannen daarvan opknappen. Maar daar zijn mannelijke mannen te dom voor, dus zitten we met een onuitroeibaar mannelijke mannenprobleem. Zin in veel, heel veel vlees nu.