achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

MANNENPROBLEEM in NRC. Mannen willen vlees, écht vlees

Wél heel erg van deze tijd

nrc vlees

Man zijn is heel makkelijk: beetje werken en daarna vlees, écht vlees eten (wegspoelen met bier). Zo zijn alle mannen, althans de mannelijke. Maar dat is dus een joekel van een probleem, zo lezen we in een voor mannelijke mannen veel te ingewikkeld artikel in NRC. Mannelijkheid is natuurlijk al verschrikkelijk, maar mannelijke mannelijkheid is nog wel veel verschrikkelijker en doet ons meteen denken aan het verschrikkelijkste wat de mannelijke man voortbracht: de manosphere. Al die mannelijke mannen willen maar niet aan het plantaardige vlees omdat de manosphere heeft gezegd dat dat niet mannelijk is. Terwijl plantaardig vlees juist superlekker en smaakvol en sappig en béter is (geen idee, red). Wat een stomme mannen zeg! Misschien moeten mannelijke mannen eens wat vrouwelijker worden, zodat er meer vrouwelijke mannen zijn die dan lekker vegaburgers bij de vleet vreten. Man wat zouden mannelijke mannen daarvan opknappen. Maar daar zijn mannelijke mannen te dom voor, dus zitten we met een onuitroeibaar mannelijke mannenprobleem. Zin in veel, heel veel vlees nu.

Argghh die vervloekte MANNELIJKE MANNENNNNNN!!1!

mannen eten vleesvlees (?)veelzijdig stukje vleesveel vleesvlees

Manosphere-icoon en gehaktmagnaat Dries

de ballen van dries

Oké NRC-wereldbeeld verneveld nu

Tags: mannen, mannenprobleem, mannelijke mannen, nrc
@Dorbeck | 04-08-26 | 10:01 | 472 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Holistische therapeut verzoekt sportscholen te controleren op vrouwen met te hoerige kleding

Ja enerzijds, klinkt een beetje vergezocht, anderzijds, de beste man is wel holistisch therapeut

(dit heeft bijna 60.000 volgers op TikTok)

@Schots, scheef | 08-07-26 | 18:03 | 335 reacties
Regenboogzebrapad oftewel gaybrapad

Welja. NRC weer eens boos op Harry Potter vanwege """transfobie""" JK Rowling

Het laatste beetje cultuur dat er nog over is in het Westen moet kennelijk ook kapot

@Ronaldo | 12-03-26 | 18:30 | 196 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.