NRC over Gazavlootganger die bij begrafenis Nasrallah was: 'Zou banden hebben met Hezbollah'
NRC Handelsblad zou een artikel hebben gepubliceerd over Thiago Ávila, de man die de Gaza Flotilla mede georganiseerd zou hebben en nu opgepakt zou zijn door Israël. Daarin zou Ávila geportretteerd worden als een 'mensenrechtenactivist', en zou niet zijn opgemerkt dat Ávila een Gaza-conferentie bezocht zou hebben in Teheran. Dit artikel zou geschreven zijn door Nina Jurna. Er zou een eindredacteur van NRC Handelsblad naar gekeken hebben. Die zou gestuit zijn op de volgende passage: "Volgens Israëlische media en autoriteiten zou hij banden hebben met Hezbollah en verschillende keren op bezoek zijn geweest bij kopstukken van deze terreurorganisatie in Libanon. Ávila woonde de begrafenis van de door Israël vermoorde Hezbollah leider Hassan Nasrallah bij. Zijn advocaten ontkennen dat Ávila banden heeft met terroristische organisaties." Iemand die een begrafenis van de baas van Hezbollah bijwoont zou banden hebben met Hezbollah. Zou. Als in: het zou kunnen. Het zou kunnen ja, het zou ook kunnen dat hij toevallig in Beiroet op vakantie was en onderweg naar de midgetgolfbaan opeens terechtkwam op een herdenking, dat zou kunnen, we zullen het nooit weten, zijn advocaten ontkennen en er is geen mogelijkheid om te onderzoeken hoe dit zit. Zou zou zou, wat een heerlijk woord toch, maar zou u dat doen, zo'n profiel?
