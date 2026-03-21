NRC begint war on NAZIKUNST
Laat kunst met rust!
Ja als NRC zich over kunst gaat buigen dan weet u hoe laat het is. Dan is die kunst het haasje. We hebben nou inmiddels alles van de nazi's compleet afgezworen en Mein Kampf al dertig keer verbrand en nu moet alleen nog hun kunst kapot. De krant deed onderzoek en kwam erachter dat er acht werken van nazi-lievelingetjes over de toonbank gingen in het afgelopen jaar, en meteen proef je die nare smaak, dat we dat eigenlijk moeten verafschuwen. Terwijl het juist zo prachtig is dat, ruim 80 jaar na dato, kunst nog steeds leeft. Elke kunstkenner weet ook dat die naakte Arische lichamen juist voor de liefhebber zijn, de liefhebber van naakte Arische lichamen op doek. Die zijn voor een specifiek gezelschap en daarom niet zo populair als de Autobahn, Hugo Boss-broeken en Mercedes rijden. Maar goed, zul je straks zien dat de liefhebber er weer bekaaid vanaf komt en dat bijvoorbeeld een prachtportret van Hitler aan een tragische muur eindigt, voorzien van een vernederend bordje waarop dan staat dat de nazigroet slecht is, dat u Joden niet moet haten en dat eigenlijk alles van het naziregime afkeurenswaardig is, zelfs de kunst. Waar hebben die man en de nazikunst het aan verdiend? Bah.
Reaguursels
