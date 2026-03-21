Drie weken oorlog die voelen als drie jaar oorlog. Maar ineens was daar gisteravond een Truth van Trump waarin hij toch iets opvallends zei. Voor de volledigheid: "We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran: (1) Completely degrading Iranian Missile Capability, Launchers, and everything else pertaining to them. (2) Destroying Iran’s Defense Industrial Base. (3) Eliminating their Navy and Air Force, including Anti Aircraft Weaponry. (4) Never allowing Iran to get even close to Nuclear Capability, and always being in a position where the U.S.A. can quickly and powerfully react to such a situation, should it take place. (5) Protecting, at the highest level, our Middle Eastern Allies, including Israel, Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, and others. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed, as necessary, by other Nations who use it — The United States does not! If asked, we will help these Countries in their Hormuz efforts, but it shouldn’t be necessary once Iran’s threat is eradicated. Importantly, it will be an easy Military Operation for them." Het afschalen van de militaire inzet, terwijl gisteren juist bleek dat de USS Boxer Amphibious Ready Group nog koers zet richting Iran, met in haar kielzog 2.500 Amerikaanse militairen. Overigens is dat voorlopig wel in lijn zijn met de verwachtingen die Trump eerder schiep, namelijk dat Operation Epic Fury ongeveer vier tot zes weken zou duren.

Toch zitten we als gezegd pas in week drie en Iran blijkt nog steeds in staat barrages ballistische raketten af te vuren. Sinds middernacht gaat het om twee golven richting Israël. Eerder op de vrijdag was volgens The Wall Street Journal alsook Iraanse staatsmedia de Brits-Amerikaanse basis Diego Garcia (maps), waar de Amerikanen na enig gesteggel tussen Starmer en Trump toch gebruik van mogen maken, doelwit van twee ballistische raketten: "Iran fired two intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, a joint U.S.-U.K. military base in the middle of the Indian Ocean, according to multiple U.S. officials. Neither of the missiles hit the base, but the move marked Iran’s first operational use of IRBMs and a significant attempt to reach far beyond the Middle East and threaten U.S. interests. One of the missiles failed in flight, and a U.S. warship fired an SM-3 interceptor at the other, according to two of the people. It couldn't be determined if an interception was made, according to one of the officials." Ofschoon de ballistische raketten niks uitrichtten toont het wel hun aanzienlijke bereik (theoretisch is Europa te raken).

Dan nog iets opmerkelijks. Trumps minister van Financiën Scott Bessent smijt het volgende op Twitter: "Today, the Department of the Treasury is issuing a narrowly tailored, short-term authorization permitting the sale of Iranian oil currently stranded at sea." En dat volgens hem omdat die olie nu heel goedkoop richting China gaat en beter op de wereldmarkt voor een 'normale prijs' verkocht kan worden. Best vreemd als je in oorlog bent met dat land, maar een mooie kans voor de wereld om het islamitische terreurregime te steunen met wat oliecentjes!

Goed, we gaan weer live.

Update 09:09 - De IDF meldt een operatie in Zuid-Libanon te hebben uitgevoerd tegen Hezbollah. Daarbij zijn meerdere Hezbollah-militanten gedood. Aan Israëlische zijde zijn geen gewonden gevallen.

Update 10:02 - Beeld van flinke rookontwikkeling na een explosie in Bushehr als gevolg van aanvallen op zaterdag. Doelwit zou volgens Iran International een industrieel complex waar marinewapens werden geproduceerd zijn.

Update 10:36 - Volgens Iran hebben de VS en Israël de nucleaire faciliteit in Natanz geraakt bij aanvallen vanochtend.

Update 10:40 - Ook in Israël aanzienlijke schade na de Iraanse ballistische raketaanvallen vanmorgen.

Update 10:49 - Het Israëlische Kann News meldt dat de VS verantwoordelijk is voor de aanval op de nucleaire faciliteit in Natanz.

Update 10:52 - De IDF deelt nog wat beeld van reddingswerkzaamheden van het Home Front Command tussen de puinzooi in centraal Israël.

Update 10:55 - Ondertussen kwam een Israëlische straaljager onder vuur te liggen boven Iran. Het toestel raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Maar een walk in the park boven Iran is het dus nog niet helemaal.

Update 11:04 - Stafchef van het Home Front Command met een videoboodschap vanuit een kleuterschool die verwoest werd door een Iraanse raket.

Update 11:43 - MinDef Katz van Israël zegt dat de komende week weer zwaar gaat worden voor Iran: "This week, the intensity of the strikes that the IDF and the US military will carry out against the Iranian terror regime and the infrastructure it relies on will significantly escalate."

Update 11:56 - Ook goed om te benoemen: de Iraniërs zitten al drie weken zonder internet door de black-out van het regime.

Update 12:13 - Iemand Mojtaba Khamenei al gezien trouwens?

Update 12:27 - Ook het Internationaal Atoomagentschap heeft kennis genomen van de aanval op de nucleaire faciliteit in Natanz, Iran. Gelukkig: "No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report."

Update 12:50 - Beeld van rook en vooral een enorme explosie. Zou in Dezful, Iran zijn.

Update 13:03 - De Noord-Israëlische stad Safed werd vanochtend geraakt door een Hezbollah-raket, er zijn geen gewonden gevallen maar er is wel schade.

Update 13:12 - BRAD COOPER, admiraal van het Amerikaanse leger, met zijn vierde CENTCOM-update over Operation Epic Fury. De VS hebben 130 Iraanse schepen vernietigd en flink toegeslagen rondom de Straat van Hormuz, zegt hij. Voorts is hij heel erg trots op de US Army.

Update 13:50 - Iedereen is op zoek naar Mojtaba Khamenei, zo schrijft Barak Ravid van Axios in zijn stuk The Mojtaba Mystery: "The CIA, Mossad and other intelligence agencies around the world were watching during Nowruz on Friday to see whether Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei would follow his father's tradition and give a new year's address." Het bleef bij een geschreven briefje en wat tweets. Enfin, zoekzoek.

Update 13:55 - Nieuwe infographic van de IDF over luchtaanvallen vannacht, begeleid met de tekst: "Bij een grootschalige luchtaanval in Teheran werden productielocaties voor ballistische raketten van de Revolutionaire Garde aangevallen. De luchtmacht heeft onder leiding van de inlichtingendienst vannacht een uitgebreide aanvalsvlucht uitgevoerd, waarbij tientallen doelen van het Iraanse terroristische regime werden aangevallen." Zou mooi zijn als dat wat minder aanvalsgolven met die krengen oplevert.

Update 14:00 - Bij de infographic uit bovenstaande update deelt de Israeli Air Force nog een plaatje: wat een joekels hangen er onder dat ding.