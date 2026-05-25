Liveblog oorlog Iran. Akkoord over wapenstilstand van 60 dagen lonkt, 'onderhandelen lastig door slecht bereikbare Mojtaba Khamenei'
Stilte voor de storm, of stilte voor de stilte, dat is de vraag. Een vredesbestand hangt al dagen in de lucht; gisteren leek het even daadwerkelijk zover te komen. Op tafel ligt onder andere: "Gedurende de periode van 60 dagen zou de Straat van Hormuz open zijn zonder tolheffing en zou Iran ermee instemmen de mijnen die het in de straat had geplaatst te ruimen, zodat schepen vrij konden passeren. In ruil daarvoor zouden de VS de blokkade van Iraanse havens opheffen en enkele sanctievrijstellingen verlenen, zodat Iran vrij olie kon verkopen."
Hoe dan ook, een daadwerkelijk akkoord is er nog niet. Dat komt enerzijds omdat zulke dingen nu eenmaal tijd nodig hebben en elk moment kunnen ontsporen, en anderzijds omdat - volgens het Amerikaanse CBS - Mojtaba Khamenei zich op een extreem geheime locatie bevindt, waar de communicatiemogelijkheden beperkt zijn. Gevolg: flinke vertraging, want het kost nogal moeite voor de Iraniërs om voorstellen bij hun opperste leider te krijgen.
Amerika is positief over het bereiken van een akkoord - volgens buitenlandbaas Marco Rubio ligt er een 'vrij solide voorstel' op tafel, en moet het lukken om vandaag nader tot elkaar te komen. Alternatief blijft nog steeds: de oorlog volle bak hervatten. Of het optimisme dat Amerika uitstraalt over een akkoord geworteld is in de werkelijkheid, gaat dus komende dag(en) blijken. De doorgaans zo levenslustige vrolijkerds van de Revolutionaire Garde zijn in ieder geval sceptisch, en een andere hoge pief twittert dat zijn land niet zal toegeven aan druk van de VS - "Geloof niet in de bluf van een mislukte president. De tijd werkt in het nadeel van de Amerikanen (...) Iran buigt niet voor dwang en dreigement."
Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Wij gaan in ieder geval live; later meer.
Update 10:25 - Akkoord zou 'voor 95%' klaar zijn, het gaat dus echt om de puntjes op de i. Opzet is: als het Iraanse regime niets doet, krijgt het niets; als het veel doet, krijgt het veel.
Update 11:00 - Bruisende democratie! Voormalig kopstuk van de Revolutionaire Garde Mohammad Bagher Ghalibaf herkozen als Kamervoorzitter. Goed nieuws voor de Bagher Ghalibafjes, kortom.
Update 13:14 - Kijk aan, daar zullen we Trump hebben, vanzelfsprekend via Truth Social. Hij lacht om 'Dumocrats, RINOS en sukkels' die niet begrijpen hoe goed het op handen zijnde akkoord is, zegt dat de naderende deal 'geweldig en betekenisvol' zal zijn, of er niet zal komen.
