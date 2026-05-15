Terwijl Trump in China armpje drukt met de Chinese tijger Xi worstelt CENTCOM-commandant Bradley Cooper met de papieren tijger in de Amerikaanse Senaat, de Commissie voor gewapende strijdkrachten. Aan die commissie legde hij verantwoording af over de oorlog en gaf hij updates over de huidige staat daarvan. Coopers verklaring kwam neer op het volgende: 'Alle doelstellingen van het Amerikaanse leger zijn bereikt' en '90% van de 8000 Iraanse mijnen is vernietigd'. Zijn conclusie luidde: "Het Iraanse vermogen om de handel op zee te ontregelen is drastisch teruggebracht in de zeestraten, maar ze blijven roeptoeteren, en die bedreigingen worden komen nog wel degelijk hard aan bij de wereldhandel."

Alles dan pais en vree met die tanende Iraanse slagkracht in de Straat van Hormuz? Neen! Gisteren heeft Iran het toch weer voor elkaar gekregen om een 'vrachtschip tot zinken te brengen met een drone- of raketaanval', zo schrijft Reuters. Slachtoffer is deze keer India, juist een voorname oliekoper van Iran. Van je vrienden moet je het maar weer hebben. Toch gaat het pas om het tweede daadwerkelijk gezonken schip sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Wie het ook over de Straat hadden: Trump en Xi. Tegenover Sean Hannity van Fox News zei Trump dat Xi heeft aangeboden te helpen met onderhandelingen om de Straat weer te openen: "President Xi zou graag een deal zien. En hij heeft het aangeboden, hij zei: 'Als ik op enigerlei wijze kan helpen, zou ik graag helpen.'" En zo vertrok Trump opgetogen richting de VS na zijn historische bezoek aan China.

En met die ontluikende Amerikaans-Chinese verliefdheid gaan we weer live om tankers te turven.

Update 13:58 - Trump zegt in Air Force One, onderweg terug naar de VS, dat hij 'oké is' met een pauze van 20 jaar betreffende het Iraanse nucleaire programma. Maar de garanties dan wel serieus zijn.