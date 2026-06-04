Hamzah Lamsallaq stak meisje (11) dood: was knettergek, zorg & politie schatten veiligheidsrisico's helemaal verkeerd in
Ben je mooi klaar mee
In februari 2025 werd Nederland opgeschrikt door een brute moord in Nieuwegein: de 11-jarige Sohani werd doodgestoken door ene Hamzah Lamsallaq. De buurt had al honderd keer gewaarschuwd voor de knettergekke poldermocro Hamzah, maar de politie 'kwam niet' of liet weten dat er 'geen capaciteit' was. Hamzah zag demonen, mishandelde zijn eigen moeder ('wilde haar vagina zoenen'), terroriseerde de buurt, intimideerde vrouwen, gebruikte drugs, achtervolgde mensen, zat eerder al in de kliniek van Den Dolder en nu pas heeft hij tbs met dwangverpleging. Inspecties (JenV en Gezondheidszorg & Jeugd) concluderen nu dat zorgorganisaties en politie keihard hebben gefaald.
"De zorg had bijvoorbeeld niet ‘het kwaliteitsniveau dat bij deze risicovolle patiënten verwacht mag worden’. Ook stellen de inspecteurs dat het de samenwerkende organisaties aan ‘forensische scherpte ontbrak die nodig is om veiligheidsrisico’s in te schatten’. Daarom hebben de organisaties op meerdere momenten signalen niet opgevangen of opgemerkt." En: "Zo kwam hij op de dag van het dodelijke steekincident en de dag ervoor in aanraking met de politie, maar wisten agenten niet dat zij een monitoringssysteem moesten raadplegen. Bovendien stond in dat systeem niet goed beschreven hoe agenten moesten handelen." Ach ja, foutje bedankt, er is slechts een elfjarig meisje dood. Heeft er eigenlijk al iemand van die instanties z'n conclusies getrokken?
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Kindermoordenaar Hamzah L. was knettergek: mishandelde eigen moeder, 'wilde haar vagina zoenen', woonde in Den Dolder
Ongelofelijk, maar toch ook weer niet