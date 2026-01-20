achtergrond

OM eist louter tbs tegen Marokkaanse kindermoordenaar Hamzah L.

Geen cel maar een kliniek

Het OM eist alleen tbs met dwangverpleging tegen de Marokkaanse kindermoordenaar Hamzah L. Op een gruwelijke dag in februari vorig jaar stak hij het 11-jarige meisje Sohani dood in Nieuwegein, op de dag van haar verjaardagsfeestje. Hij waagde dat later 'een ongelukje' te noemen. Vandaag op zitting kotste hij ook nog maar eens uit dat hij 'demonen zag en hallucineerde'. Dat Hamzah volkomen krankzinnig is, was al lang en breed bekend, hij terroriseerde de buurt al tijden, beet en sloeg zijn moeder en 'wilde haar vagina zoenen', achtervolgde mensen, intimideerde vrouwen, mishandelde op de dag van de moord op Sohani ook nog een vrouw, zat eerder in de kliniek van Den Dolder en al die verschrikkelijke ellende, al die feiten over de vandaag ontoerekeningsvatbaar verklaarde Hamzah, gaven kennelijk niet voldoende aanleiding om hem eerder van de straat te verwijderen en voorgoed in een donker hol op te sluiten. Dat deze zieke geest na de uitspraak van de rechter dan alsnog tot zijn dood mag wegrotten in een goed beveiligde kliniek.

@Dorbeck | 20-01-26 | 17:00 | 153 reacties

