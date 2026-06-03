Liveblog oorlog Iran. Zware Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein, Amerika 'verdedigt' met tegenaanval Qeshm, 'wapenstilstand intact'
Ja met zoveel lawaai kunnen we de stilte voor de storm niet horen in Liveblog 134. Liveblog 133 las u hier
Publiek de grote winnaar
Iranian ballistic missiles fly overhead, a car crashes, and surface-to-air missile interceptors launch in a crazy video of tonight’s attack by Iran against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/JAoVrytEDo— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
Oké kort verhaal lang: Iran vuurde gisteren meerdere ballistische raketten en drones af op Koeweit en Bahrein. De exacte aantallen zijn onduidelijk, maar Iraanse staatsmedia claimen dat hun projectielen de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein en een luchtmachtbasis hebben getroffen. CENTCOM ontkent dit en schrijft: "Iran lanceerde meerdere ballistische raketten op buurlanden in de regio; geen enkele raket bereikte echter zijn beoogde doel. Twee Iraanse raketten die op Koeweit waren gericht, misten hun doel of braken onderweg uiteen, en drie raketten die op Bahrein waren afgevuurd, werden onmiddellijk onderschept door de Amerikaanse en Bahreinse luchtverdediging." Ook schrijft CENTCOM dat er drie Iraanse drones op een koopvaardijschip MSC Panaya afgevuurd waren, die alledrie door Amerikaanse troepen neergehaald werden.
In reactie op deze Iraanse agressie voerden CENTCOM "zelfverdedigingsaanvallen op een Iraans militair grondcontrolecentrum op het eiland Qeshm."
Maar, zoals dat gaat bij slepende conflicten, claimt Iran weer dat hunnie aanvallen juist vergeldingsaanvallen waren op een vermeende Amerikaanse aanval op een communicatietoren op datzelfde eiland Qeshm afgelopen maandag. Ook claimt Iran dat hun drone-aanval op koopvaardijschip MSC Panaya een vergelding was op de door CENTCOM zelf bevestigde aanval op ongeladen olietanker M/T Lexie, die ondanks meerdere waarschuwing en de blokkade een Iraanse haven op eiland Kharg probeerde te bereiken. Zie een vrijgegeven video van die Amerikaanse aanval hier.
Kortom, beduidend zwaardere aanvallen over en weer dan eergisteren, 27 mei en 26 mei. Desondanks spreekt CENTCOM nog altijd van "ongoing ceasefire". Zware week voor planvertrouwers, wij gaan weer live!
Dashcam footage shows the potential interception of an Iranian ballistic missile or the self-detonation of Patriot surface-to-air missile interceptor earlier over Kuwait, during tonight’s attack by Iran. pic.twitter.com/V184MEncnF— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
📹: Footage shows Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) launching missiles and drones toward targets across the Gulf during overnight operations on Wednesday amid heightened regional tensions.— Kurdistan 24 English (@K24English) June 3, 2026
🔗: https://t.co/HZSKulVuTH pic.twitter.com/DNju77gdS1
USS Abraham Lincoln (CVN 72) transits the Arabian Sea as the aircraft carrier continues to support the U.S. blockade against Iran. U.S. forces have redirected 122 commercial vessels to ensure compliance. pic.twitter.com/ZcOEEf4pOg— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026
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