Iranian ballistic missiles fly overhead, a car crashes, and surface-to-air missile interceptors launch in a crazy video of tonight’s attack by Iran against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/JAoVrytEDo

Oké kort verhaal lang: Iran vuurde gisteren meerdere ballistische raketten en drones af op Koeweit en Bahrein. De exacte aantallen zijn onduidelijk, maar Iraanse staatsmedia claimen dat hun projectielen de Amerikaanse Vijfde Vloot in Bahrein en een luchtmachtbasis hebben getroffen. CENTCOM ontkent dit en schrijft: "Iran lanceerde meerdere ballistische raketten op buurlanden in de regio; geen enkele raket bereikte echter zijn beoogde doel. Twee Iraanse raketten die op Koeweit waren gericht, misten hun doel of braken onderweg uiteen, en drie raketten die op Bahrein waren afgevuurd, werden onmiddellijk onderschept door de Amerikaanse en Bahreinse luchtverdediging." Ook schrijft CENTCOM dat er drie Iraanse drones op een koopvaardijschip MSC Panaya afgevuurd waren, die alledrie door Amerikaanse troepen neergehaald werden.

In reactie op deze Iraanse agressie voerden CENTCOM "zelfverdedigingsaanvallen op een Iraans militair grondcontrolecentrum op het eiland Qeshm."

Maar, zoals dat gaat bij slepende conflicten, claimt Iran weer dat hunnie aanvallen juist vergeldingsaanvallen waren op een vermeende Amerikaanse aanval op een communicatietoren op datzelfde eiland Qeshm afgelopen maandag. Ook claimt Iran dat hun drone-aanval op koopvaardijschip MSC Panaya een vergelding was op de door CENTCOM zelf bevestigde aanval op ongeladen olietanker M/T Lexie, die ondanks meerdere waarschuwing en de blokkade een Iraanse haven op eiland Kharg probeerde te bereiken. Zie een vrijgegeven video van die Amerikaanse aanval hier.

Kortom, beduidend zwaardere aanvallen over en weer dan eergisteren, 27 mei en 26 mei. Desondanks spreekt CENTCOM nog altijd van "ongoing ceasefire". Zware week voor planvertrouwers, wij gaan weer live!