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Stamcafé. Youness Ouaali wil Marokkanen terugsturen naar hun eigen land

En er natuurlijk geld aan verdienen

Je kunt veel over Youness Ouaali zeggen maar het is echt een verschrikkelijke figuur. Werd ooit een soort van beroemd als opiniemaker op Facebook en ging in die hoedanigheid bij Jeroen Pauw zitten, zei verschrikkelijke dingen over homo's, zei verschrikkelijke dingen over Joden, werd veroordeeld voor seks met een verstandelijk gehandicapt meisje van 15, probeerde Tim Hofman te shamen (lukte aardig trouwens), riep mensen op stiekem dansende moslima's te filmen zodat ze door hun familie gestraft konden worden en juichte mee met de Jodenjacht in Amsterdam. Echt iemand om in 2024 (!) nog een keertje gezellig te gaan interviewen op de NPO. Hoe dan ook, waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja. Hij wil een bedrijf opzetten om Marokkanen in Nederland en België die naar Marokko willen verhuizen te 'helpen'. Trap er niet, sahbi. Youness Ouaali is op de wereld om maar één iemand te helpen, en dat is Youness Ouaali.

MUZIEK!

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Tags: youness ouaali, stamcafe, marokkanen, naar marokko
@Ronaldo | 02-08-26 | 21:30 | 7 reacties

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@Redactie | 26-07-26 | 22:02 | 277 reacties

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