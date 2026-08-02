Stamcafé. Youness Ouaali wil Marokkanen terugsturen naar hun eigen land
En er natuurlijk geld aan verdienen
Ik ben bezig met het opstarten van een bedrijf dat Marokkanen in Nederland en België gaat helpen bij het terugkeren naar het land van hun voorouders, Marokko. Begin 2027 zal ik van start gaan, insha'Allah.— youness ouaali (@youness85ou) August 2, 2026
Je kunt veel over Youness Ouaali zeggen maar het is echt een verschrikkelijke figuur. Werd ooit een soort van beroemd als opiniemaker op Facebook en ging in die hoedanigheid bij Jeroen Pauw zitten, zei verschrikkelijke dingen over homo's, zei verschrikkelijke dingen over Joden, werd veroordeeld voor seks met een verstandelijk gehandicapt meisje van 15, probeerde Tim Hofman te shamen (lukte aardig trouwens), riep mensen op stiekem dansende moslima's te filmen zodat ze door hun familie gestraft konden worden en juichte mee met de Jodenjacht in Amsterdam. Echt iemand om in 2024 (!) nog een keertje gezellig te gaan interviewen op de NPO. Hoe dan ook, waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja. Hij wil een bedrijf opzetten om Marokkanen in Nederland en België die naar Marokko willen verhuizen te 'helpen'. Trap er niet, sahbi. Youness Ouaali is op de wereld om maar één iemand te helpen, en dat is Youness Ouaali.
MUZIEK!
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