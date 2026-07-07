De Marokkanen (niet alle Marokkanen, maar wel altijd Marokkanen) die Amsterdam-West en de Haagse Schilderswijk overhoop halen na voetbalwedstrijden van Marokko kunnen dat ongestoord en zonder angst voor represailles doen. ME-commandant Sander van der Hulle geeft in een brisant interview met De T. doodleuk toe dat er niet wordt gehandhaafd: "Wij realiseren ons dat zodra wij in Amsterdam-West ingrijpen, we mogelijk de hele avond bezig zijn met ongeregeldheden, waarbij ruiten worden ingegooid en auto’s in brand worden gestoken." En over een agent die werd belaagd door gappies op scooters en fatbikes: "Hoewel het niet normaal is, is het helaas wel de realiteit: als je gaat handhaven, wordt het oorlog."

Nou, dat is dus wél normaal in Nederland. Verkeersregels worden genegeerd, de openbare orde wordt verstoord, die lui hebben overal schijt aan en erger nog: politieagenten en ME'ers worden bekogeld met stenen, met vuurwerk, met eieren, ze worden beschimpt en weggehoond, bespuugd en uitgelachen, en ze durven hun geweldsmonopolie niet in te zetten omdat het dan 'uit de hand loopt'. Wat is dit eigenlijk voor een werkelijkheid, dit land, waarbij de speciale oproerpolitie toegeeft voor Jan Lul naar rellende en slopende figuren te kijken omdat het anders 'oorlog' wordt? Grijpen ze alleen in bij een Rotondeleeuw? Als Marokkanen op straat met hun groepsomvang en mate van geweld bepalen wanneer de sterke arm der wet gaat handhaven, wie is er dan eigenlijk nog de baas op straat in Nederland? En kan iemand in GODSNAAM Ibrahim Afellay vragen om dit allemaal te duiden of ligt het dit keer gewoon weer aan.... de VVD? Donderdag weer een dag, Marokko - Frankrijk, en ongeacht de uitslag wordt dat natuurlijk weer rellen. En niet door de Fransen.